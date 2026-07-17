Петролът поскъпва, а световните пазари се сриват заради ескалацията между САЩ и Иран

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Цените на петрола продължиха да растат в петък, след като размяната на удари между САЩ и Иран в Близкия изток обхвана нови цели. Според информацията Техеран е атакувал съоръжение за обезсоляване на вода и електроцентрала в Кувейт, което засилва опасенията от по-нататъшна ескалация.

Международният сорт Brent поскъпна с над 2% до 86 долара за барел, а американският WTI – с над 2% до 80,9 долара за барел към 11:20 ч. по Гринуич. В същото време световните фондови пазари задълбочиха загубите си, пише turkiyetoday.

Световните пазари реагираха с разпродажби

В Азия японският индекс Nikkei 225 се понижи с 4%, Hang Seng в Хонконг загуби 1,8%, а китайският Shanghai Composite спадна с над 3%.

Европейските борси също отчетоха понижения. Паневропейският индекс Stoxx 600 изгуби до 0,7%, германският DAX се понижи с 0,7%, френският CAC 40 – с 0,8%, а британският FTSE 100 отстъпи с 0,1%. Турският индекс Borsa Istanbul спадна с 1,9%.

Фючърсите на основните американски борсови индекси също се търгуваха на червено, като технологичният Nasdaq отчете спад до 1,6%.

Златото остава под 4000 долара

Златото остана под психологическата граница от 4000 долара за тройунция, въпреки лекото възстановяване. Ценният метал поскъпна с 0,4% до 3990 долара за тройунция.

Среброто поевтиня с 0,1% до 55,4 долара, паладият загуби 0,7% до 1230 долара, а платината се понижи с 2,9% до 1566 долара.

Под натиск останаха и криптовалутите. Биткойн се понижи с 1,4% до около 63 230 долара, а Етериум загуби 2,3% и се търгуваше около 1840 долара.

Трафикът през Ормузкия проток намалява

Новото поскъпване на петрола идва на фона на значително забавяне на корабоплаването през Ормузкия проток заради разширяващия се конфликт между САЩ и Иран. В четвъртък през стратегическия морски път са преминали едва осем кораба при 15 ден по-рано – най-ниското ниво за последните три седмици.

Това засилва опасенията за доставките на петрол и природен газ от Персийския залив, тъй като корабните компании проявяват все по-голяма предпазливост при преминаването през тесния морски коридор на фона на засилените военни действия.

Нови удари по инфраструктурата

Иран съобщи, че американските сили са нанесли удари по пет моста в южната част на страната, след като Вашингтон е разширил въздушната си кампания срещу транспортната и логистичната инфраструктура. Отделни атаки са поразили също железопътна гара и летище.

В отговор Техеран е разширил ударите си в района на Персийския залив. Кувейт съобщи, че иранска атака е поразила електроцентрала и съоръжение за обезсоляване на вода, което означава, че цивилната инфраструктура все по-силно се превръща в част от конфликта.

Тази атака засилва опасенията от по-мащабна ескалация, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано предупреди, че американските сили могат да атакуват ирански електроцентрали, ако Техеран откаже да се върне на масата за преговори.

Заплаха за Баб ел Мандеб

Според информация на Ройтерс, Иран е призовал йеменските хути да бъдат готови да затворят протока Баб ел Мандеб, ако САЩ нанесат удари по иранската енергийна инфраструктура.

Подобно развитие би оказало допълнителен натиск върху световните енергийни доставки, тъй като освен Ормузкия проток под риск може да се окаже и вторият ключов морски маршрут за транспортиране на петрол.

Протокът Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив, като през него ежедневно преминават около 5,4 милиона барела петрол и петролни продукти, което го превръща в един от най-важните морски транспортни коридори в света.