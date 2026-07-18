(Без)славната история на “Риск инженеринг”

Компанията за 30 г. извървя пътя от голям играч в енергетиката до дело за фалит

Компания, започнала с оценка на риска в ядрената енергетика, израснала до голяма група с международни проекти, соларни централи и активи за стотици милиони левове. А след това - смяна на собствеността, свиване на активите, натрупване на загуби, съдебни спорове за собствеността и обезпеченията и съдебно дело за обявяване във фалит.

Така изглежда историята на “Риск инженеринг”, сега преименувана на “Абилико”. Всичко започва през юни 1992 г., когато компанията е създадена от Богомил Манчев. През следващите години бизнесът се разширява с проекти за модернизацията на блокове в АЕЦ “Козлодуй”, съоръжения за радиоактивни отпадъци, енергийни обекти и търговия с електроенергия.

В началото на миналото десетилетие групата навлиза и в производството на ток от слънце. До средата на 2012 г. са пуснати четири фотоволтаични парка. Това са “България 2009”, “Солар Рейнбоу”, “Дебър Солар” и още една по-малка централа с мощност около 540 киловата. Проектите са изградени с банково финансиране. а заемите са обслужвани редовно от приходите от продажбата на електроенергия.

Един от най-сложните периоди за групата започва след поставянето на КТБ под специален надзор през 2014 г. От банката “Риск инженеринг” има две кредитни линии. Едната е била за 20 млн. евро за оборотно финансиране за сделки с ток и плащания по договори, свързани с проекта за АЕЦ “Белене”. 10,6 млн. евро са били погасени чрез постъпления от клиенти, а за останалата част са били извършени цесии.

Другата операция е свързана с целево финансиране от Ситибанк към КТБ за покупка на електроенергия от “ТЕЦ Марица-изток 2”. Задължението е обслужвано от “Енергийна финансова група” - компания, свързана с “Риск инженеринг”, а плащанията са приключили през януари 2015 г.

Богомил Манчев се оттегля от “Риск инженеринг” през есента на 2016 г. по здравословни причини и прехвърля собствеността и управлението на Нели Беширова. Към този момент дружеството има активи за 180 млн. лв. Срещу тях е имало кредитни задължения за около 70-80 млн. лв., които се плащат редовно.

След оттеглянето на Манчев “Риск инженеринг” изчезва от сцената на големите енергийни проекти.

В Търговския регистър липсват публикувани отчети за три години, а такъв са появява за 2019 г. Компанията отчита активи за 228,407 млн. лв. Собственият капитал е 109,364 млн. лв., а общите задължения са 119,043 млн. лв. Годината е приключена с печалба от 445 хил. лв.

Още тогава обаче се вижда рязко свиване на основната дейност.

Нетните приходи от продажби падат от 23,334 млн. лв. през 2018 г. на 7,762 млн. през 2019 г. Общите приходи остават 23,677 млн. лв., като 13,871 млн. са в графата “други”.

Дълготрайните финансови активи са 166,569 млн. лв. В тях влизат акции и дялове в дружества от групата, дългосрочни инвестиции и предоставени заеми. Текущите активи са 58,257 млн. лв., докато задълженията с падеж до една година достигат 96,391 млн. Това означава, че към края на 2019 г. краткосрочните активи покриват едва около 60% от краткосрочните задължения.

Пет години по-късно активите са със 79 млн. лв. по-малко - на вече преименуваното на “Абилико” дружество са 148,969 млн. лв. Спрямо 2019 г. намалението е със 79,438 млн. Още по-силен е спадът на собствения капитал - от 109,364 млн. на 57,434 млн. Общите задължения са по-ниски - 81,404 млн. лв. при 119,043 млн. пет години по-рано. Това обаче е само едната страна на картината. Докато през 2019 г. част са били дългосрочни, през 2024 г. всичките са с падеж до една година. Така върху дружеството има значително по-голям краткосрочен натиск.

Дългосрочните финансови активи са 116 млн. лв. през 2019 г., докато през 2024 г. стойността им е 50,189 млн. Акциите и дяловете в предприятия от групата спадат от 52,411 млн. на 41,071 млн. лв. Дългосрочните инвестиции намаляват от 63,296 млн. лв. до едва 342 хил. лв. Паричните средства са 1,273 млн. лв., което е символично на фона на 81,4 млн. лв. краткосрочни задължения.

Финансовите разходи на “Абилико” скачат от 2,181 млн. през 2023 г. на 13,154 млн. лв. през 2024 г. От тях 11,308 млн. лв. са записани като отрицателни разлики от операции с финансови активи. Крайният финансов резултат е отрицателен - приблизително 7,020 млн. лв. Така

“Абилико” приключва 2024 г. със загуба от 7,208 млн. лв., която е двойно по-голяма от година по-рано. Натрупаната непокрита загуба от минали години вече достига 45,468 млн. лв. Финансовият отчет за 2024 г. показва и 444 хил. лв. осигурителни задължения, 131 хил. лв. данъчни и 75 хил. лв. към персонала.

А през април 2017 г. един заем става повод сега за десетки дела и искане до съда за фалит на компанията. Инвестбанк отпуска въпросния кредит на “България 2009”. Като солидарни длъжници по него са привлечени Нели Беширова и дружества от групата, сред които “Солар Рейнбоу” и “Дебър Солар”. Договорът е променян с анекс през 2019 г., извънсъдебно споразумение от август 2020 г. и още три анекса през 2020 и 2021 г.

На 8 февруари 2023 г. е сключен втори договор - този път за кредитна линия, по която кредитополучател е самата “Абилико”. Като солидарни длъжници са посочени “Абилико билдинг”, “Дебър Солар”, “Солар Рейнбоу”, “България 2009” и Нели Беширова. Договорът е изменян три пъти - през февруари и май 2023 г. и през януари 2024 г.

За обезпечаване на задълженията по двете кредитни отношения на 31 октомври 2023 г. Нели Беширова учредява в полза на Инвестбанк залог върху своите 9000 акции в “Абилико”. Те представляват 85,5% от капитала на дружеството. Залогът дава право на кредитора при неизпълнение да пристъпи към извънсъдебна продажба на акциите.

На 25 април 2025 г. Инвестбанк прехвърля всички свои вземания по двата кредита, по които просрочените задължения на “Абилико” са над 11,423 млн. лв., заедно с обезпеченията, на “Дебитум инвест”. Тази фирма прехвърля същите вземания и залога на “Колект инвест мениджмънт”. На 8 юли 2025 г. “Колект инвест мениджмънт” сключва договор за продажба на заложените 9000 акции на “Ем Джи Лоджистикс”.

Новият собственик се опитва да влезе във владение на дружеството, но това и до ден днешен не се случва, защото има образувани множество дела, като Нели Беширова оспорва прехвърлянето на “Абилико”. Тя твърди в жалбите, че имало опит нейният бизнес да бъде откраднат, но не се явява на делата, за да защити тази своя теза, а в същото време заемът не е погасен и досега. Така се стига до внесена от “Колект инвест” мениджмънт през юни 2026 г. до Софийския градски съд молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу “Абилико”.

Кредиторът твърди, че дружеството е неплатежоспособно и иска съдът да го обяви в несъстоятелност. Като основание са посочени непогасените задължения, свързани с кредитите от Инвестбанк.