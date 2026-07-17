Вицепремиерът Пулев: Между България и Япония има истински дух на приятелство

България отдава стратегическо значение на отношенията с Япония и ще продължи да надгражда постигнатото. Убеден съм, че между нашите две държави съществува истински дух на приятелство. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща с посланика на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми. На нея двете страни препотвърдиха отличните двустранни отношения и общата си амбиция за задълбочаване на икономическото и инвестиционното партньорство.

„Нашето желание е да надградим всички ангажименти, поети по време на посещението на Румен Радев, в качеството му на президент, през 2025 година в Япония, и да ви уверим, че приоритетите, поставени тогава, днес са потвърдени и се изпълняват на правителствено ниво", заяви вицепремиерът.

Пулев изтъкна, че целта е да се надгради инвестиционната активност между България и японските компании. „Разбира се, отношенията между „Ел Би Булгарикум" и японската „Мейджи" остават емблематична и важна част от нашето сътрудничество, но трябва да бъдем по-амбициозни. Ще развием партньорството си и в областта на иновациите, трансфера на технологии, индустриалното производство и високите технологии", подчерта Пулев.

От своя страна посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми подчерта, че доверието на японските компании към България продължава да нараства. Той съобщи, че действащ японски инвестиционен проект в България се разширява с нова инвестиция на стойност 6 млн. евро, което е ясен знак за дългосрочния интерес на японския бизнес към страната.

По неговите думи България разполага с изключително добри инженери и висококвалифицирани специалисти в разработването на софтуер, като това показва, че страната е много добра дестинация за японски инвестиции, особено в областта на технологиите. Той подчерта, че България има потенциал да бъде платформа за разширяване на международни компании към европейските пазари благодарение на своя човешки капитал, технологична експертиза и стратегическо положение в региона.

По време на срещата двамата обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството по ключови инфраструктурни проекти, свързани с транспортната и енергийната инфраструктура.

Вицепремиерът Пулев представи визията на българското правителство за утвърждаването на България като енергиен хъб в региона и изрази готовност за активно сътрудничество с японски партньори в областта на енергетиката, иновациите, изкуствения интелект, информационните технологии и високотехнологичната индустрия.

Двамата препотвърдиха желанието си да продължат активния политически и икономически диалог, както и да насърчават нови японски инвестиции в България чрез по-тясно сътрудничество между институциите, бизнеса и индустрията.

Министърът представи предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционната среда. „Искаме да изпратим ясно послание към инвеститорите – насърчаването на инвестициите е ключов приоритет на правителството. Създадохме единна точка за контакт, чрез която да развиваме професионален и ефективен диалог със стратегическите партньори", допълни той. Пулев открои и създаването на Централно координационно звено за стратегически инвестиции. „Искаме да оставим бизнеса да създава стойност, вместо да бъде затрудняван от административни процедури. Ние ще осигурим цялата необходима административна подкрепа чрез това координационно звено, така че инвеститорите да не губят време, обикаляйки различни институции и министерства. Това вече ще бъде наша отговорност", поясни той.