Илин Димитров: Имаме шанс да променим как функционира българският туризъм

Имаме уникален шанс да променим начина, по който функционира българският туризъм. За мен е изключително важно Министерството на туризма и Столичната община да си сътрудничат активно, защото София има ключова роля за представянето на България пред света. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с кмета на София Васил Терзиев.

Двамата обсъдиха възможностите за по-добро взаимодействие между Министерството на туризма и Столичната община, както и основните предизвикателства пред развитието на София като конкурентна туристическа дестинация, съобщиха от министерство на туризма.

Димитров представи петте стълба, върху които министерството подготвя промени в сектора: свързаност, достъпност, качество, маркетинг и инвестиции в инфраструктура и туристически обекти. Сред обсъдените теми бяха работата с авиокомпаниите, привличането на международни хотелски и ресторантьорски брандове и подобряването на велосипедната свързаност.

Васил Терзиев подчерта, че развитието на туризма е общо усилие и изисква ясна дългосрочна визия. „Брандът на България не е лого, а отговор на въпроса как искаме да изглежда страната ни като туристическа дестинация след 25 или 30 години. Имаме добра храна, възможности и силен сектор, но трябва да ги обединим в цялостно и качествено преживяване", заяви столичният кмет.

Като част от усилията за повишаване на качеството министър Димитров представи инициативата за обединяване на висшите училища, в които се изучава туризъм. Учредяването е планирано за 27 септември, като целта е да се развиват обменът на студенти, привличането на международни специалисти и връзката между образованието и бизнеса. Предвижда се и създаването на обсерватория за измерване на качеството в туризма.