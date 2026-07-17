Инспектори откриха при проверки в община Харманли 132 „виртуални“ животни

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са установили значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВетИС, и реално отглежданите животни при проверки в осем животновъдни обекта в община Харманли, съобщиха от пресслужбата на агенцията, цитирани от БТА.

При проверките общо 132 животни, регистрирани във ВетИС, не са открити в проверените обекти. От БАБХ посочват, че в практиката подобни случаи често се определят като т.нар. „виртуални" животни – вписани в системата, но липсващи при извършената проверка.

В една от проверените млечни ферми според данните във ВетИС трябва да се отглеждат 100 говеда, но инспекторите са установили едва 34 животни, които съответстват на информацията в системата.

Сериозни несъответствия са констатирани и в три обекта за месодайни говеда. По данни във ВетИС в тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени 123. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са с нарушена идентификация - само с една ушна марка или без ушни марки. Според БАБХ липсата на 66 животни и обстоятелството, че животните от трите обекта се отглеждат на едно място, пораждат съмнения дали регистрираните животновъдни обекти се използват по предназначение. Предстоят последващи проверки, включително по отношение на данните, използвани при кандидатстване за субсидии.

В друг животновъден обект инспекторите са установили 100 овце, докато във ВетИС са регистрирани 80. Двадесет от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система, въпреки че са подлежали на идентификация.

При проверките са установени и нарушения, свързани с условията на отглеждане на животните, включително повредени поилки и компрометирани ограждения, което не отговаря на изискванията за хуманно отношение към животните и биосигурност.

От БАБХ съобщиха, че на собствениците ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Животните без идентификация трябва да бъдат маркирани и вписани във ВетИС, а констатираните несъответствия в системата ще бъдат коригирани по действащия ред. Проверките в региона продължават.

БТА припомня, че при мащабни проверки в област Кюстендил БАБХ откри липсващи животни, необявени новородени, стотици без идентификация и откази за съдействие при официален контрол.