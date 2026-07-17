Почват последните 8 км от околовръстното, но колите ще пътуват по тях най-рано след 5 г. (Обзор)

Още в края на миналата година АПИ поиска от бюджета 1 млрд. евро за трасето

Министерството на регионалното развитие е на финалната права за подписване на споразумението със Столичната община за отчуждаването на трасето за последните 8 километра от околовръстното на София. В най-добрия случай обаче може да бъдат завършени през 2031 г.

Това означава, че

превръщането на този път с дължина от почти 62 км в магистрала отнема 25 г.,

защото разширяването започна през 2006 г.

“През последните седмици са инициирани всички необходими административни стъпки, за да се придвижи проектът, който бе буквално забравен през последните две години”, каза министърът на регионалното министерство Иван Шишков в петък по време на парламентарния контрол.

Официалното име на това, което ще се строи занапред, е Югозападна дъга. Трасето започва от резиденция “Бояна”, минава през булевард “Цар Борис Трети”, после през “Суходол”, където ще се наложи да се укрепва стената на язовира, и ще се влива в магистрала “Струма” при “Люлин”.

По думите на министъра проектът вече е в активна фаза на подготовка на заданието за реалното проектиране, като очакванията са

всички поставени срокове да бъдат спазени,

тъй като в момента няма сериозни пречки, които да спрат процеса.

“Въпреки че през 2024 г. е бил одобрен подробен устройствен план за първата част от трасето с дължина 2 километра, по него не са били предприети никакви последващи процедури. В момента този план е в напреднала фаза на съгласуване. Очаква се още в рамките на тази седмица той да бъде внесен за разглеждане от Върховния експертен съвет към МРРБ, след което предстои издаването на заповед за неговото окончателно утвърждаване”, обясни Шишков.

Регионалният министър Иван Шишков обясни какъв е етапът на проекта по време на парламентарния контрол. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

По думите му се отчита и сериозен напредък по следващия участък, чийто ПУП е бил одобрен още през 2023 г. по време на служебния кабинет, когато той пак бе министър, но процедурата е “замряла” през 2024 г.

Поради изключителната техническа сложност на обекта държавата планира да възложи реализацията чрез процедура на “инженеринг” (проектиране и строителство в едно).

Шишков не се ангажира и колко пари би струвало завършването на въпросните 8 километра, защото изчаква да бъде готово заданието.

АПИ обаче поиска от бюджета 1 млрд. евро още в края на миналата година по времето на кабинета “Желязков”, т.е. излиза, че километър струва стряскащите 120 млн. евро. Обяснението е, че тези 8 километра минават през гъстонаселени градски територии, т.е. ще се правят множество естакади и детелини, които да обслужват локалния трафик. При “Княжево” пък се налага да се правят цял тунел и естакади, за да се преодолее трамвайната линия. За момента е ясно, че проектирането ще излезе 17 млн. евро, средства, които са осигурени.

“Целта е в рамките на няколко месеца да бъде подготвена цялата документация, за да може Министерският съвет да вземе официално решение за старт на процедурите по отчуждаване. Това ще позволи реалното разчистване на терените за строителство в най-скоро време”, уточни Шишков. Той обясни, че подробният устройствен план в единия участък най-вероятно ще бъде обжалван, но очаква по-бързи решения на съда.

Може да бъде обжалвано частично и отчуждаването, като министърът изрази надежда и там, ако има съдебни процедури, да бъдат завършени по-рано. “Това, което трябва да направим, е максимално бързо да издадем съответните административни актове, които в момента работим, за да се случи и за които последните две години не е направено нищо”, каза още той.

На 29 май т.г. екоминистърката Росица Карамфилова съобщи след заседание на кабинета, че е

сложила подписа си под ОВОС, който дава зелена светлина на проекта

В решението всъщност се казва, че не се налага да се прави нов екодоклад, защото въздействието на строителството ще е краткотрайно и локално, а ползите – големи.

Любопитното е, че това е третото поред решение на МОСВ по казуса.

Предишните две обаче изтекоха, без да е започвало строителство, защото ОВОС има срок на действие от 5 години, след което трябва да се иска нова оценка.