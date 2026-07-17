Казахстан за първи път достави бензин на Русия

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Казахстан осъществи първата си пратка бензин за Русия през юли, доставяйки около 1000 метрични тона в един от регионите в Централна Русия, съобщиха източници от бранша, предаде Ройтерс.

През миналата седмица бе съобщено, че производството на бензин в Русия е спаднало до ниво, равняващо се на едва около 65 на сто от средното сезонно потребление, след като атаки с украински дронове доведоха до спиране на работа в големи петролни рафинерии.

През юни дневният недостиг е бил 25 на сто.

Дневното потребление на бензин в Русия е около 115 000–120 000 тона по време на пиковия летен сезон, посочват източниците.