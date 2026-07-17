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"Промяната" предлага намаляване на дефицита, облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата. Това е пакет предложения, който от ПП внесоха в деловодството на Народното събрание между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предложенията осигуряват облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата, без нови данъци и с намаление на дефицита, съобщават от пресцентъра на ПП.

Разходите за предложенията са 183,6 млн. евро, без да се увеличава бюджетния дефицит. Предложенията са финансирани от намаляване на неописаните в бюджета разходи за издръжка на администрацията. Дори след като се извадят тези 183,6 милиона от неописаните в бюджета остават 3,084 млрд. евро неописани разходи за издръжка и капиталови проекти.

Правителството е заложило над 3 млрд. евро разходи по централния бюджет, без да са посочени предварително политики, конкретни получатели и ясни критерии за разходване, категорични са от ПП.

Съгласно Закона за публичните финанси депутатите не могат да променят макрорамката, внесена от правителството, с предложения между първо и второ четене, от "Продължаваме Промяната" предлагат тези средства да бъдат прехвърлени във фонд резерв. Така общата бюджетна рамка се запазва, но парите няма да бъдат разходвани като празен чек, а само при доказана необходимост, по установения законов ред, обясняват от партията.

Сумата от 3,084 млрд. евро се равнява на 2,5% от прогнозния БВП. Ако не се разходва дефицитът ще падне до 3,2 %, категорични са депутатите от ПП.

Според тях трябва връщане на прозрачността при финансирането на общините с ясно описани проекти и задължение правителството да плаща по реда на постъпилите искания.

Вижте какво други предлагат от "Промяната":

Ограничаване на прекомерните възнаграждения в държавната администрация и бордовете на държавни дружества

• членовете на бордове да получават не повече от възнаграждението на народен представител;

• изпълнителните директори да получават не повече от възнаграждението на министър;

• служителите в администрацията да получават не повече от възнаграждението на министър;

• допълнителните възнаграждения и бонуси да не надхвърлят 30% от основното възнаграждение;

Допълнителни средства за образование, наука и култура

• увеличение с 8% на възнагражденията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (запазване на политиката от последните 8 години);

• подкрепа на извънкласни дейности по спорт, наука и изкуство;

• средства за целодневни летни академии за ученици със занимания по спорт, изкуство и чужди езици, както и с посещения в музеи, галерии и театри;

• увеличение на ученическите стипендии за успех от 20 лева на 20 евро;

• еднократна помощ за учениците от пети, шести и седми клас (подобно на съществуващата за 1, 2, 3, 4 и 8 клас.)

• увеличаване на средствата за читалища, библиотеки, танцови състави, оркестри и други културни институти;

• увеличаване на средствата за БНТ и БНР със същия процент, с който правителството залага увеличение на средствата на БТА;

• възстановяване на субсидията за вероизповеданията на нивата от 2025 г.;

Подкрепа за бизнеса

• месечният размер на ваучерите за храна да бъде увеличен на 150 евро;

• повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро;

• държавата да поема здравните вноски на жените по време на майчинството;

Подкрепа за работещи родители

• удвояване на данъчното облекчение за деца от 600 лв. на 600 евро за дете;

• удвояване на данъчното облекчение за деца с увреждания от 1200 лв. на 1200 евро за дете;

• двойно майчинство при раждане на близнаци и тризнаци;

• увеличение на втората година майчинство от 398 евро на 620 евро;

• жените, които се върнат по-рано на работа да получават 100% от обезщетението за майчинство;

• увеличение на наследствената пенсия при загуба на родител;

• премахване на предложеното от правителството намаление на отпуските при почасови трудови договори;

• бащата да има право да ползва 11-те работни дни платен отпуск по бащинство по време на първите 2 години, а не накуп при раждането на детето;

• забрана на рекламата на хазарт в населени места;

• продължаване на програмата за строителство и ремонт на училища, ясли и детски градини (2024-2026) за нов 4-годишен период;

Подкрепа за здравеопазването

Вместо цените на пътеките да се увеличат с 218 млн. евро, ПП предлага:

• целево пренасочване на 46 милиона евро към общинските и областните болници за заплати на лекари, медицински сестри и специалисти по здравни грижи ;

• целево използване на 100 милиона евро за увеличение на заплати на лекари, медицински сестри и специалисти по здравни грижи в другите болници за достигане на исканията на протестиращите медици;

• средства за инвитро процедури;

• средства за скрийнинг по време на бременност;

• въвеждане на търгове за лекарства в частните болници (опит пореден);

• SMS известяване за извършена здравна услуга, заплатена от Здравната каса;