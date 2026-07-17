"Промяната" предлага намаляване на дефицита, облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата. Това е пакет предложения, който от ПП внесоха в деловодството на Народното събрание между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предложенията осигуряват облекчения за бизнеса и подкрепа за работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата, без нови данъци и с намаление на дефицита, съобщават от пресцентъра на ПП.
Разходите за предложенията са 183,6 млн. евро, без да се увеличава бюджетния дефицит. Предложенията са финансирани от намаляване на неописаните в бюджета разходи за издръжка на администрацията. Дори след като се извадят тези 183,6 милиона от неописаните в бюджета остават 3,084 млрд. евро неописани разходи за издръжка и капиталови проекти.
Правителството е заложило над 3 млрд. евро разходи по централния бюджет, без да са посочени предварително политики, конкретни получатели и ясни критерии за разходване, категорични са от ПП.
Съгласно Закона за публичните финанси депутатите не могат да променят макрорамката, внесена от правителството, с предложения между първо и второ четене, от "Продължаваме Промяната" предлагат тези средства да бъдат прехвърлени във фонд резерв. Така общата бюджетна рамка се запазва, но парите няма да бъдат разходвани като празен чек, а само при доказана необходимост, по установения законов ред, обясняват от партията.
Сумата от 3,084 млрд. евро се равнява на 2,5% от прогнозния БВП. Ако не се разходва дефицитът ще падне до 3,2 %, категорични са депутатите от ПП.
Според тях трябва връщане на прозрачността при финансирането на общините с ясно описани проекти и задължение правителството да плаща по реда на постъпилите искания.
Вижте какво други предлагат от "Промяната":
Ограничаване на прекомерните възнаграждения в държавната администрация и бордовете на държавни дружества
• членовете на бордове да получават не повече от възнаграждението на народен представител;
• изпълнителните директори да получават не повече от възнаграждението на министър;
• служителите в администрацията да получават не повече от възнаграждението на министър;
• допълнителните възнаграждения и бонуси да не надхвърлят 30% от основното възнаграждение;
Допълнителни средства за образование, наука и култура
• увеличение с 8% на възнагражденията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (запазване на политиката от последните 8 години);
• подкрепа на извънкласни дейности по спорт, наука и изкуство;
• средства за целодневни летни академии за ученици със занимания по спорт, изкуство и чужди езици, както и с посещения в музеи, галерии и театри;
• увеличение на ученическите стипендии за успех от 20 лева на 20 евро;
• еднократна помощ за учениците от пети, шести и седми клас (подобно на съществуващата за 1, 2, 3, 4 и 8 клас.)
• увеличаване на средствата за читалища, библиотеки, танцови състави, оркестри и други културни институти;
• увеличаване на средствата за БНТ и БНР със същия процент, с който правителството залага увеличение на средствата на БТА;
• възстановяване на субсидията за вероизповеданията на нивата от 2025 г.;
Подкрепа за бизнеса
• месечният размер на ваучерите за храна да бъде увеличен на 150 евро;
• повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро;
• държавата да поема здравните вноски на жените по време на майчинството;
Подкрепа за работещи родители
• удвояване на данъчното облекчение за деца от 600 лв. на 600 евро за дете;
• удвояване на данъчното облекчение за деца с увреждания от 1200 лв. на 1200 евро за дете;
• двойно майчинство при раждане на близнаци и тризнаци;
• увеличение на втората година майчинство от 398 евро на 620 евро;
• жените, които се върнат по-рано на работа да получават 100% от обезщетението за майчинство;
• увеличение на наследствената пенсия при загуба на родител;
• премахване на предложеното от правителството намаление на отпуските при почасови трудови договори;
• бащата да има право да ползва 11-те работни дни платен отпуск по бащинство по време на първите 2 години, а не накуп при раждането на детето;
• забрана на рекламата на хазарт в населени места;
• продължаване на програмата за строителство и ремонт на училища, ясли и детски градини (2024-2026) за нов 4-годишен период;
Подкрепа за здравеопазването
Вместо цените на пътеките да се увеличат с 218 млн. евро, ПП предлага:
• целево пренасочване на 46 милиона евро към общинските и областните болници за заплати на лекари, медицински сестри и специалисти по здравни грижи ;
• целево използване на 100 милиона евро за увеличение на заплати на лекари, медицински сестри и специалисти по здравни грижи в другите болници за достигане на исканията на протестиращите медици;
• средства за инвитро процедури;
• средства за скрийнинг по време на бременност;
• въвеждане на търгове за лекарства в частните болници (опит пореден);
• SMS известяване за извършена здравна услуга, заплатена от Здравната каса;