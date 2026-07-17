„Епъл“ измести „Енвидиа“ и отново е най-скъпата компания в света

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Технологичната компания „Епъл" (Apple) изпревари фирмата за чипове „Енвидиа" (Nvidia) и стана най-скъпата компания в света, докато инвеститорите преосмислят перспективите пред изкуствения интелект, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пазарната оценка на „Епъл" достигна 4,88 трилиона долара, тъй като акциите ѝ останаха останаха без особено движение малко след началото на търговията на Уолстрийт, докато тези на „Енвидиа" поевтиняха с 3,5 на сто, оценявайки компанията на около 4,86 трилиона долара.

Промяната в класацията на най-скъпите компании показва, че инвеститорите насочват вниманието си и към компании извън най-очевидните печеливши от бума на изкуствения интелект. „Епъл" отново заема първото място за първи път от април миналата година.

Компанията „Епъл" се „възприемаше като изоставаща в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, тъй като не инвестираше в разработването на модели, но сега нагласите се промениха", заяви Тони Медоус, ръководител на отдел „Инвестиции" в „Би Ер Ай Уелт Мениджмънт"

„Епъл" е по-малко зависима от капиталовите разходи и е в по-добра позиция да монетизира изкуствения интелект чрез услуги, обвързване на потребителите с екосистемата и хардуерни обновления, добави той. Преоценката отразява увереност в устойчивостта на печалбите, а не спекулативен потенциал за растеж, свързан с изкуствения интелект.

За компания, която често бе възприемана като изоставаща в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, това постижение отразява усилията на „Епъл" да се утвърди по-стабилно сред водещите играчи в сектора. Това би могло и да повлияе на начина, по който ще бъдат оценени последните месеци от управлението на главния изпълнителния директор Тим Кук.

Кук се подготвя да предаде поста си на Джон Тернъс, ветеран в областта на хардуера, през септември.

Миналия месец компанията представи отдавна отлаганото обновяване на „Сири" (Siri). Подобреният асистент ще се опита да преодолее разстоянието между „Епъл" и технологичните компании и иновативните стартъпи в ключовата надпревара за изкуствения интелект.

Според някои анализатори Apple разполага с „истинска златна мина" в областта на изкуствения интелект под формата на личните данни, съхранявани във всеки „айФон" (iPhone). Тези данни биха могли да направят отговорите на „Сири" по-полезни, а самия асистент – по-функционален.

Предизвикателството се състои в това, че подобни данни са „заключени" в операционните системи от съображения за поверителност, а компанията трябва да намери начин да отключи тяхната стойност.

„Енвидиа" стана първата компания в света, преминала границата от 5 трилиона долара пазарна капитализация през октомври. Разместването в челната позиция не е непременно сигнал за трайна промяна. Производителят на чипове продължава да извлича значителни ползи от разходите, свързани с изкуствения интелект, а неговите графични процесори са в основата на бума на генеративния изкуствен интелект.

„Енвидиа" също би могла да си върне челната позиция, ако настроенията на пазара се променят.

Освен това самата „Епъл" се намира в деликатна ситуация, след като повиши цените си, за да компенсира нарастващите разходи – стратегия, която би могла да навреди на търсенето, допълва Ройтерс.

„Производителят на чипове е вероятно да бъде значим участник във всичко, което предстои", заяви Бенджамин Хол, вицепрезидент по проучванията в „Сегал Марко адвайзърс" (Segal Marco Advisers).

Ентусиазмът около изкуствения интелект обаче се разпространи и в други сектори на полупроводниковата индустрия. Сред големите печеливши тази година са производителите на чипове памет като „Майкрон" (Micron). Пазарната капитализация на производителя надхвърли 1 трилион долара през май, след като инвеститорите оцениха значението на чиповете памет за инфраструктурата на изкуствения интелект.

Южнокорейската компания „ЕсКей Хайникс" (SK Hynix) също се листна на Nasdaq по-рано този месец.

„Новите участници на пазара биха могли да пренасочат фокуса от компаниите от „Великолепната седморка" (Magnificent Seven) към по-широк кръг от дружества", отбеляза Хол.

Впечатляващият ръст на акциите на компаниите за чипове се сблъска с трудности през юли на фона на инвеститорско преоценяване на устойчивостта изкуствения интелект. Това доведе до спад на индекса Philadelphia SE Semiconductor с близо 19 на сто спрямо историческите му върхове. Въпреки рязкото понижение, от началото на годината индексът се представя по-добре от „Енвидиа".