Кредитната агенция Moody’s Ratings повиши перспективата на дългосрочния депозитен рейтинг на Общинска банка АД от „стабилна“ на „позитивна“. Агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния депозитен рейтинг Ba2 и дългосрочния рейтинг за риск от контрагента (Counterparty Risk Rating) Ba1.

Настоящото повишение на перспективата на дългосрочния депозитен рейтинг следва повишенията на кредитния рейтинг през 2025 и 2024 година. Повишаването на перспективата отразява подобрената рентабилност на Банката и подсиления вътрешен капацитет за генериране на капитал. Агенцията подчертава повишената доходност на активите, солидните капиталови и ликвидни показатели, както и предимствата за Банката след присъединяването на България към Еврозоната.

Устойчивата стратегия на Общинска банка АД разшири пазарното присъствие и надеждното партньорство се доказва от нарастването на депозитната база от физически лица и фирми през последните 12 месеца със 17%. Печалбата след данъци се покачи с 22%, като силните оперативни резултати са подкрепени от развитието на кредитен портфейл с много високо качество. Делът на необслужваните кредити е под 0.8% към края на юни 2026 година.

Признанието отличава устойчивото развитие на Общинска банка, което е резултат и от ускорените инвестиции в дигитализация, и съвпада с 30-та годишнина, която Банката отбелязва тази година.

Три десетилетия след създаването си Банката продължава да се развива като модерна финансова институция, която съчетава стабилност и иновации, предлагайки широк спектър финансови продукти и услуги за индивидуални клиенти, за бизнеса, за общини и общински дружества.