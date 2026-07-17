Фискална котва срещу дългова спирала предложиха "Синя България" и ГЕРБ

Петър Москов: Записана в конституцията стъпка от 0,5% от БВП годишен ръст на дълга да бъде гаранция срещу политическата безотговорност

Владислав Горанов: Трябва ни управление на публичните финанси, което не създава конфликт между поколенията и не ни връща в годините, когато се наложи „синята" идея да разчиства Авгиевите обори на последното комунистическо управление

Таван за увеличаване на държавния дълг до 0,5% от БВП за година спрямо предходната , който да бъде записан в Конституцията и да действа като фискална котва и като гаранция срещу политическата безотговорност.

Това предлагат ГЕРБ и „Синя България". Предложението бе представено от съпредседателя на коалиция „Синя България" Петър Москов. Той уточни, че идеята е по немски образец и до момента е припозната само от една парламентарна група – тази на ГЕРБ-СДС.

Депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Владислав Горанов обясни, че в последните годиниса доказали, че независимо от строгите фискални правила, записани в закон, при политическа криза единствената възможна котва е Конституцията като базов закон за поведение в едно общество.

„Публичните финанси са еманацията на обществените отношения, защото това е моментът, в който обикновеният човек предоставя собствените си блага на политиците и очаква от тях те да ги управляват максимално добре и в рамките на разумното без конфликт между отделните поколения, без това определена политическа класа в определен политически момент да реши да взима решения за бъдещите поколения и вместо тях – нещо, което често се случва тогава, когато правителствата излизат извън мандата си и започват да преразпределят несъздаден ресурс в икономиката, т.е. започват да живеят назаем от следващите поколения", аргументира се той.

Въпреки, че от 2014 г. в нашето законодателство са транспонирани всички европейски правила и дори малко по-рестриктивни от тези в Европа, политическата класа не може да бъде възпряна да си прави каквото си иска с парите на хората.

„Това, което се случваше в последните няколко години и това, което виждаме, че продължава да се случва, въпреки стабилната политическа конструкция, която в момента управлява, не може да въведе фундаменталните принципи на благоразумното фискално управление, които да не създават конфликти между поколенията и които да не ни връщат към годините, когато „синята" идея се наложи да разчиства Авгиевите обори на последното комунистическо управление", категоричен бе Горанов.

Според него този разговор трябва да се води всеки ден , Конституцията е последният пристан на разума по отношение на преразпределението на съвместно създадените блага в една икономика.

Коалиция „Синя България" ще изпрати предложението си до президента, Министерски съвет и всички парламентарни групи, а понякога отсъствието също е позиция, съобщи Москов.

„Предложението на „Синя България" е таван за увеличението на държавния дълг от 0,5% от БВП за предходната година, което е по германски модел, закрепен в Конституцията. Това е конкретиката на предложението. Нарекли сме го конституционна фискална котва. След валутния борд България има нужда от нов фискален консенсус, твърдим го и сме постигнали единомислие с колегите от ГЕРБ по този въпрос, защото това, което е в момента, е нещо много по-различно от фискален консенсус и общо държавническо отношение към това какво е отношението към публичните пари", каза още той.

И обясни, че конституционната фискална котва е правило, което връща отговорността в политиката и връща харченето на нашите пари в реалността. „Предложението ни представлява конституционна гаранция срещу политическа безотговорност", след което добави, че следи със съжаление дебата в парламента по въпроса с бюджета.

Според него, липсата на други парламентарни групи в дебата означава, че те искат да спонсорират разказа на парче, конюнктурния разказ, разказа за това кой е виновен, а не какво трябва да се прави.

„Нека отсъствието на тези хора на този етап остане като клеймо върху тях за това, че са потънали в дребнотемието, в жълтината и отказват същностния разговор за това как трябва да бъде управлението на публичните финанси", смята Москов. И визирайки ГЕРБ обясни, че хората, които са тук, са си дали сметка, че е добре да кажем „стоп" и да тръгнем по нов път.

Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов обясни, че историята показва, че само държави, които спазват правилата за фискална устойчивост, могат да вървят напред. „Без да държиш макрорамката на бюджета под контрол, никога не може да направиш нито една смислена реформа", заяви той и уточни, че по това се отличават добрите финансови министри.

За да се стигне до тази ситуация, каза Дацов, това означава, че повечето финансови министри са казвали повече пъти „да", отколкото „не". „Вашето предложение всъщност е бюджетът да може да плава във времето и да има отклонение спрямо баланса на структурния дефицит 0,5% на година", добави той.

„Стигнахме до този момент да се чуват гласове, че превишаването на 3% дефицит не е нарушение на закона. Ние имаме пропуски в законодателството, защото тогава, когато се внася бюджет, който противоречи на закона, това не би трябвало да е възможно", предупреди Дацов. Според него това е една чудесна идея и трябва да бъде сериозно политически обсъдена и подкрепена. „Изглежда ще има промени в Конституцията скоро, защо да не се помисли и за тези промени", каза още Дацов.