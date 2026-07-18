Пшеницата и царевицата поскъпват на световните борси

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Цените на пшеницата и царевицата на световните борси са се повишили през последната седмица, съобщиха от Софийската стокова борса.

Фючърсите на хлебната пшеница в Чикаго и на борсата „Юронекст" поскъпнаха на фона на очаквания за по-ограничени запаси и неблагоприятни метеорологични условия. Царевицата също отчете ръст заради по-сухите прогнози в основните производствени райони.

При захарта пазарът остава зависим от прогнозите за реколтите в Индия и Бразилия, както и от влиянието на климатичния феномен Ел Ниньо. Експертите очакват рекордно производство през сезон 2025/26, но предупреждават за възможен дефицит през следващия период.

На Софийската стокова борса се запазват офертите за пшеница, като се предлага хлебна пшеница на 190 евро за тон и се търси фуражна на 180 евро за тон. Реализирани са сделки с горива и природен газ, а цените на основните стоки остават стабилни.