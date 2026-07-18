Срив в изкупните цени на черешите, кайсиите и прасковите в Сливенско при двойна реколта

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Тази година реколтата от череши, кайсии и праскови е почти двойно по-голяма спрямо миналогодишната, но продукцията се продава на цени, които не покриват дори производствените разходи.

Това заявиха пред БТА овощари от Сливенско, които настояват за държавна стратегия за развитието на сектора, намиране на нови пазари и по-добра организация на производството.

Иван Желязков, който обработва около 140 декара трайни насаждения в района на село Трапоклово, посочи, че настоящата година е била изключително плодородна, но именно голямата реколта е довела до срив в изкупните цени.

„Почти всички култури дадоха двойно повече продукция спрямо обичайното - 500 - 750 килограма, но всичко се продава под себестойност", каза Желязков.

Производители посочват, че качествените кайсии се изкупуват за около 62 евроцента за килограм, а черешите – за около 90 евроцента, въпреки високите разходи за поддръжка на насажденията и защита от природни бедствия. Според тях субсидиите не са достатъчни, а част от механизмите за обезщетение при щети от градушки не работят ефективно.

Овощарите дават за пример Гърция, Италия и Испания, където кооперативи и логистични центрове улесняват износа към големи търговски вериги. Българските производители все още трудно достигат до тези пазари заради липса на организация, недостатъчни обеми и силна конкуренция.

Според производителите страната е загубила руския пазар, без да е изградила алтернативен, а опитите за директен износ към Западна Европа се сблъскват с вече установени доставчици в Германия, Испания и Италия.

Сред основните проблеми остава и недостигът на работна ръка.

Въпреки трудностите земеделците заявяват, че продължават да се занимават с овощарство заради привързаността си към земята и труда си.

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