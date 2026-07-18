Индия изстреля първата си частна орбитална ракета (Видео)

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Първата частно разработена орбитална ракета в Индия бе изстреляна от индийският космически стартъп „Скайрут Аероспейс" (Skyroot Aerospace), предаде БТА.

Ракетата „Викрам-1" е висока около 22 метра и способна да извежда до 350 кг товар в ниска околоземна орбита. Тя излетя от космическия център „Сатиш Даван" на остров Шри Харикота в 6:35 ч. местно време и изпълни първата си орбитална мисия - наречена „Мисия Аагаман", носейки полезни товари за клиенти и научни експерименти.

Това е важна стъпка в усилията на Индия да заеме по-голям дял от световния пазар на космически изстрелвания.

Компанията определи мисията като успешен тест на ключови системи – задвижване, навигация, управление и комуникации. „Скайрут" посочи, че предстоят още изпитателни полети, преди да започнат редовни търговски изстрелвания.

Изстрелването поставя Индия сред развиващите се играчи на пазара за малки спътници, където конкуренцията се засилва заради компании като SpaceX.

Skyroot, основана през 2018 г., е сред индийските космически стартъпи, привлечели значителни инвестиции след отварянето на сектора за частни компании през 2020 г. Делхи цели да увеличи дела си в световната космическа икономика до 44 млрд. долара до 2033 г.