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„Боинг“ очаква над 43 000 нови самолета до 2045 г.

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Самолет "Боинг" Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Американският самолетостроител „Боинг" (Boeing) очаква между 2026 и 2045 г. да бъдат доставени 43 625 нови пътнически и товарни самолета.

Компанията запази почти без промяна дългосрочната си прогноза за търсенето на нови самолети въпреки войната в Иран и геополитическата несигурност, предаде Ройтерс.

„Боинг" предвижда временно забавяне на ръста на световния пътнически трафик през 2026 г., но очаква той да се ускори от 2027 г. и до края на 2028 г. да се върне към нивата, прогнозирани преди последните геополитически сътресения, посочи БТА.

Според компанията търсенето продължава да изпреварва производството, като недостигът на самолети ще се запази заради проблемите във веригите за доставки и забавеното сертифициране на нови модели.

До 2045 г. „Боинг" очаква световният самолетен парк да нарасне до около 50 000 машини спрямо 28 000 през 2025 г., като най-голям дял от новите доставки ще бъде за Китай.

Самолет "Боинг"

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