Инфлацията в САЩ променя начина, по който младите излизат на срещи

Растящите разходи за живот в САЩ принуждават все повече млади хора от поколенията Зет и Милениал да заменят традиционните романтични вечери в барове и ресторанти с безплатни или нискобюджетни алтернативи като пикници, кафе и разходки в парка. Тенденцията е анализирана в материал на "Уолстрийт Джърнъл", който се позовава на пазарни проучвания и данни от приложения за запознанства.

Изследване на финансовата група "Би Ем Оу" разкрива, че средната цена на една среща в САЩ е скочила с 12,5% за година, достигайки рекордните 189 долара (около 340 лева), включвайки разходите за вечеря, облекло и транспорт. Финансовият натиск е толкова осезаем, че половината от анкетираните представители на поколението Зет и 40 на сто от милениалите признават, че разходите по срещи сериозно пречат на спестяванията и финансовите им цели. Ситуацията е най-остра в мегаполиси като Ню Йорк, където освен всичко останало, младежите са притиснати и от непосилни наеми.

Въпреки общото забавяне на инфлацията зад океана, цените в заведенията за хранене продължават да растат с близо 4% на годишна база. На този фон приложението за запознанства "Хиндж" отчита бум в профилите на потребители, които изрично предлагат нестандартни и евтини първи срещи - като настолни игри, разходки по плажа или гледане на звездите, пише БТА.