Учени откриха 55% повече сребро в Слънцето и решиха космическа загадка

Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се смяташе досега. Това изчислиха изследователи от Университета на Упсала, Швеция, а резултатите им са публикувани в престижното списание "Астронъми & астрофизикс". Новото откритие се базира на свръхмодерно и по-реалистично моделиране на слънчевата атмосфера и дава категоричен отговор на дългогодишния въпрос за липсващото сребро в нашата Слънчева система.

Въпреки че в състава на Слънцето преобладават водородът и хелият, то съдържа и 1,5 на сто по-тежки елементи, сред които сребро, желязо и въглерод. Тези микроскопични количества обаче действат като "космически летопис" за еволюцията на Вселената. За да изчислят точния обем на среброто, шведските учени са анализирали слънчевата светлина чрез спектроскопия. Това е метод, при който химическите елементи оставят уникални тъмни линии в светлинния спектър, подобно на човешки пръстови отпечатъци. Досегашните измервания се основаваха на твърде опростени модели.

"Новите познания за състава на Слънцето са важни за разбирането на други звезди, планети и космическа материя, тъй като нашата звезда е една от ключовите отправни точки в астрономията", казва Сема Калискан, водещ автор на изследването, проведено по време на докторантурата ѝ в Катедрата по физика и астрономия в Упсала.

Благодарение на новия метод учените са успели да изгладят сериозно научно разминаване. До момента измерванията показваха, че среброто на Слънцето е много по-малко от това в древните метеорити. Това озадачаваше астрономите, тъй като и звездата ни, и метеоритите са се образували по едно и също време от общ газов облак преди 4,6 милиарда години. Новите данни вече съвпадат напълно.

"С нашия нов модел успяхме да интерпретираме по-точно спектралните линии, използвани за определяне на наличието на сребро в Слънцето", отбелязва Калискан.

Откритието хвърля нова светлина върху химическата еволюция на Млечния път и процесите, при които среброто се ражда по време на звездни експлозии, за да изгради следващите поколения космически тела. Астрофизиците планират да приложат същата технология и към по-далечни обекти.

"Изучавайки светлината на звезди от различни типове и възрасти се надяваме да разберем къде се образува среброто във Вселената и как то се е разпределило в Млечния път с течение на времето", допълва Сема Калискан.