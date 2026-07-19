Шеф Иван Манчев: Дълъг процес е да създадеш "Мишлен в България, това е шампионска лига

"Звездата "Мишлен" е шампионска лига, за да може да създадеш "Мишлен" в България, това е много дълъг процес", това каза шеф-готвачът и тв водещ Иван Манчев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той обясни и процеса:

"Вика се комисията, което струва много пари. След като направи одит се прави един доклад, който дава препоръки и в рамките на 1-2 години идват още няколко пъти, за да видят къде сме. За да има хубава среда, държавата трябва да ни стане партньор. Държавата трябва да създаде средата, за да се вдигне нивото", обясни шеф Манчев.

По думите му моментната оценка показва, че сме в правилната посока, но никой не ги подкрепя.

"Държавата трябва да ни стане партньор, а не да ни е мащеха. Ресторантът е социален феномен. През "Мишлен" бизнесът иска качествен продукт. Ние гордеем ли се с много качествени продукти?", попита той.

Председателят на управителния съвет на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов каза, че в медиите се коментират само лошите новини за бранша. Ричард Алибегов КАДЪР: БНТ

"Може би някъде има таратор за 9 евро и кафе за 5 евро. Само това излиза на повърхността в медиите. Още един пример: всички са в Гърция. От май до септември българите осъществяват 1 милион пътувания до Гърция. В същия този период има 5,5 млн. пътувания на българите към Черноморието, но тази новина потъва. Излиза само тараторът за 9 евро. Да, има и недобросъвестни в нашия бранш, но те са единици", заяви Алибегов.

Шеф Манчев заяви, че държавата не е сложила туризма като приоритет.

"Хотелите са с 9% ДДС, ресторантите са с 20%. За да произведем хубава услуга се изискват първо много хора, след това качество. Тези цени са оправдани на базата на хората, които произвеждат тази услуга. Ресторантите и хотелите намалиха страшно много от печалбата, защото услугата стана много скъпа", обясни той.

Алибегов заяви, че звездата "Мишлен" не е толкова важна, а оценката на клиентите.

"Има 27 хиляди заведения в България, които са от години в този сектор. Много е скъпо в заведенията, ама заведенията са пълни. Има цени за всички", каза той.