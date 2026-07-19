Китайският пътнически самолет C919 ще изпълни първия си международен редовен полет

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Китайският пътнически самолет C919, разработен изцяло в страната, ще започне първите си редовни международни полети на 12 август, съобщи авиокомпанията Air China.

Самолетът ще обслужва линията между Пекин и столицата на Монголия – Улан Батор, като ще изпълнява по един двупосочен полет дневно. Полетът от Пекин ще излита в 15:00 ч. и ще каца в Улан Батор в 17:15 ч., а обратният ще отпътува в 18:30 ч. и ще пристига в китайската столица в 20:35 ч.

Пускането на първата международна линия с C919 е важна стъпка в навлизането на китайския самолет на международния авиационен пазар.