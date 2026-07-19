Община Елхово планира да инвестира близо 2,2 млн. евро в ремонт на два общински пътя

Община Елхово (Ямболско) планира да инвестира до 2 171 730 евро в основен ремонт на два общински пътя – към селата Жребино и Кирилово. Това сочат публикувани в регистъра на обществените поръчки две обявления за избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор.

По-големият обект – с прогнозна стойност 1 659 150 евро с ДДС, е за близо седемкилометровата отсечка с начало от пътя Бояново – Борисово, през село Жребино, до границата със съседната крайгранична община Болярово. По трасето ще се извършва основен ремонт на седем пътни участъка, както и на настилката по мостово съоръжение в самото с. Жребино. Там ще бъдат монтирани и нови парапети и еластични предпазни огради.

Трасето на другото шосе, обект на поръчка, е от границата с главен път I-7 до село Кирилово. На основен ремонт ще подлежи целият участък с дължина два километра. Обявената прогнозна стойност е 512 580 евро, съобщава БТА.

Настилката и на двете платна е с дупки, мрежовидни пукнатини, кръпки и множество неравности, което затруднява отводняването и безопасното преминаване на автомобилното движение, се казва в обосновките. В участъците няма хоризонтална пътна маркировка, а вертикалната сигнализация е частична.

И в двете обявления е посочено, че към момента на откриване на поръчките финансиране не е осигурено. В документите се предвижда клауза за отложено изпълнение до осигуряване на необходимите средства за изпълнението.

За ремонта на пътя към с. Жребино Община Елхово подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през юни 2025 г. На последното си заседание през юни т. г. Общинският съвет трябваше да разгледа утвърждаване на разчети на приходите, разходите и капиталовата програма за 2026 г., в това число и удължаване изпълнението на обекти, финансирани чрез МРРБ. Точката отпадна от дневния ред на сесията поради допуснати технически грешки в докладната записка, внесена от администрацията.