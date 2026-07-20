Жегата изяжда пармезана

Производството на известното сирене става все по-скъпо заради допълнителни разходи за храна и охлаждане на кравите

Когато температурите в Северна Италия преминат 40 градуса, това дава отражение не само на хората, но и на кравите, от чието мляко се произвежда един от най-разпознаваемите символи на италианската кухня - Parmigiano Reggiano. Сиренето, което италианците често наричат бяло злато заради високата му стойност, традицията и голямото значение за икономиката.

Все по-честите горещи вълни и продължителните периоди на суша обаче

поставят под натиск производството,

предупреждават фермери и учени. Най-тежко е положението в Емилия-Романя - региона, в който се произвежда по-голямата част от пармезана. Няколко поредни дни с температури над 40 градуса през лятото принудиха фермерите да държат оборите отворени денонощно и да включат вентилатори и системи за водна мъгла, за да охлаждат животните. Екстремната жега влияе както на количеството, така и на качеството на млякото, казва Никола Бертинили - президентът на консорциума Parmigiano Reggiano. При топлинен стрес намалява съдържанието на мазнини, белтъчини и сухо вещество. А тези показатели са решаващи, защото определят колко сирене може да бъде произведено от едно и също количество мляко.

“За да произведем същото 40-килограмово колело през лятото, ни трябва повече мляко. Преди правехме по седем колела на ден, сега са шест”, разказва 71-годишният майстор на сирене Винченцо Фанари от ферма близо до Парма. Растящите температури неминуемо увеличават и разходите далеч отвъд фермите. Роберто Гелфи - председател на земеделската организация Confagricoltura в провинция Парма, разказва, че през най-горещите дни вентилаторите във фермата му работят по 16 часа на ден. А една крава може да изпива между 140 и 150 литра вода дневно. Затова все повече стопанства инвестират в нови кладенци и системи за водоснабдяване.

Разходите растат и след като сиренето вече е произведено.

Всяко колело Parmigiano Reggiano трябва да зрее минимум 12 месеца,

а голяма част остават в складовете две или три години. През това време температурата и влажността трябва да бъдат внимателно контролирани. В складовете на Magazzini Generali delle Tagliate, където се съхраняват над половин милион пити пармезан, потреблението на електроенергия по време на най-силните горещини е нараснало с около 30%, съобщава генералният директор Джанкарло Раванети. Според Паоло Гандзерли от хранителната група GranTerre, ако екстремните климатични явления зачестят, производството неизбежно ще стане още по-скъпо заради по-ниската млечност, по-високите разходи и по-трудното производство на фуражи.

За разлика от други сирена, Parmigiano Reggiano се произвежда по изключително строги правила. Кравите могат да бъдат хранени само с трева и сено от зоната на производство, а използването на силаж е забранено. Това означава, че когато сушата унищожава пасищата и намалява добивите на фураж, производителите не могат просто да заменят сеното с такова от други райони. Според Бертинили трева, която расте в района на Парма, и естествените бактерии, които се съдържат в нея, са една от причините Parmigiano Reggiano да има вкус, който не може да бъде възпроизведен другаде. Прави се по почти непроменена технология повече от 800 години. Консорциумът на производителите е създаден през 1934 г., а от 1996 г. сиренето е със защитено наименование за произход в Европейския съюз.

Името Parmigiano Reggiano може да бъде използвано единствено за сирене, произведено в пет провинции - Парма, Реджо Емилия, Модена, както и части от Мантуа и Болоня. Днес в производството участват над 2100 ферми и близо 290 мандри, които

спазват строги правила - от храненето на кравите до минималния срок на зреене от една година

Въпреки климатичните предизвикателства производството засега не бележи спад. През 2025 г. са произведени 4,19 милиона колела Parmigiano Reggiano, или около 168 хил. тона - с 2,7% повече спрямо предходната година. Най-голям производител остава провинция Парма с близо 1,4 милиона колела, следвана от Реджо Емилия, Модена, Мантуа и Болоня. За първи път в историята на това сирене повече от половината от произведения пармезан е реализиран извън Италия. Износът достига 50,5% от всички продажби, като най-големите пазари са САЩ, Франция, Германия и Великобритания. Общият оборот на сектора при потребление достига близо 4 млрд. евро.

Но зад тези числа стои все по-висока цена. Фермерите инвестират в системи за охлаждане на животните, в нови водоизточници, в по-ефективни системи за съхранение и в по-устойчиви култури за производство на фураж, включително сорго като алтернатива на част от царевицата.

Засега пармезанът не изчезва. Но една от най-емблематичните италиански храни вече плаща цената на все по-горещия климат. А за производителите големият въпрос не е дали ще успеят да направят следващата пита сирене, а колко по-скъпо ще им струва това.

Може да послужи за гаранция по кредит

Пармезанът може да послужи и като гаранция за отпускане на кредит и това е традиционна практика в някои области на Италия. Поради високата стойност и факта, че трябва да се съхранява по-дълго време, за да узрее, фермери използват сиренето, за да финансират със заеми разширяване на дейността си или за оборотни средства.

Основната банка, която предлага такъв вид заеми в Италия, е Credito Emiliano, съкратено Credem. Тя приема блокове пармезан като залог и съхранява сиренето в специализирани складове, докато кредитът бъде изплатен. Credito Emiliano отпуска такова финансиране за фермери от 1953 г. Сиреното обикновено се оценява като 70 до 80% обезпечение на исканата сума. Банката съхранява питите в строго контролирани климатични условия. Оценки на складирания пармезан в трезорите възлизат на над 200 милиона евро. И ако фермер не успее да си върне заема, банка ще продаде сиренето - една пита може да струва от 900 до 2500 долара.

