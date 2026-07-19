Туристически електронни SIM карти свалят цената на мобилния интернет

Навлизането на туристическите еSIM карти засилва конкуренцията на пазара на мобилни услуги, който дълго време беше в ръцете на големите телекомуникационни компании, и води до понижаване на цените на роуминга извън Европейския съюз, както и до предлагането на по-големи пакети мобилни данни. Това се посочва в анализ на нидерландския информационен сайт „Ню", пише БТА.

Според публикацията цифровите еSIM карти могат да бъдат по-изгоден вариант за потребители, които по време на пътуване използват големи обеми мобилни данни за стрийминг, дистанционна работа или споделяне на интернет, като в някои случаи предлагат предимства дори при пътувания в рамките на Европа.

еSIM представлява цифрова SIM карта, която може да бъде активирана успоредно с физическата SIM карта в телефона. Така потребителят може да използва отделен пакет мобилни данни, без да губи достъп до основния си телефонен номер за разговори, текстови съобщения и кодове за потвърждение.

„Пазарът расте бързо. Появяват се все повече доставчици, пакетите стават по-големи, а цената на гигабайт спада", казва Винс Висерс, основател на доставчика на „е-СИМ Фърстли"(e-SIM Firsty). „Преди няколко години e-SIM беше предимно техническо нововъведение. Сега нарастването на доставчици води до истинска конкуренция".

Офертите варират от малки и евтини пакети до големи планове за продължителни пътувания, като се предлагат както за отделни държави, така и за региони или за множество страни по света.

Дори в рамките на Европа e-SIM може да излезе по-изгодно

Пътуващите европейци могат да използват обичайния си пакет за данни в други страни от ЕС без допълнителни роуминг такси. За малка или средна употреба това обикновено е най-лесният избор. Въпреки това отделна e-SIM карта може да се окаже изгодна и в рамките на Европа. Неограничените нидерландски абонаменти често все пак имат лимит на данните в чужбина, например 25, 40 или 50 GB. Който надхвърли този лимит или се нуждае от много повече данни, може да спести пари с голям регионален e-SIM пакет.

„Операторите вече могат да предлагат пакети, които преди няколко години едва ли бяха възможни", казва Висерс. Извън европейската зона за роуминг ценовата разлика обикновено е по-голяма. Там пътуващите разчитат на пакети за чужбина или на роуминг тарифите на своя холандски оператор. Специализиран доставчик на e-SIM често може да предостави повече данни за същата дестинация на по-ниска цена.

Новите доставчици понижават цените за роуминг

Според независимия телекомуникационен експерт Тако Йелгерсма специализираните доставчици често могат да предложат по-ниски цени, тъй като купуват капацитет от различни оператори, работят с по-опростени информационни системи и приемат по-ниски печалби.

„Извън европейската зона за роуминг има много голяма вероятност да намерите по-евтина e-SIM", казва Йелгерсма. „Нидерландските оператори дълго време са могли да прилагат високи тарифи там, но пътуващите вече имат много повече алтернативи."

Според анализа това увеличава конкурентния натиск върху големите нидерландски мобилни оператори „Ка Пе Ен" (KPN), „Водафон" (Vodafone) и „Одидо" (Odido), които са изправени пред избора да подобрят международните си предложения или да загубят пазарен дял. Все пак според Йелгерсма е прекалено опростено да се приписва всяко понижение на цените изцяло на е-SIM-картите за пътуване. Могат да спаднат и тарифите за купуване, които телекомуникационните компании си начисляват взаимно. Все още не е ясно колко точно е влиянието на доставчиците на е-SIM-карти, но конкурентният натиск определено се засилва, гласи обзорът. „Традиционните оператори трябва да изберат дали сами да предложат по-добри продукти за чужбина или да загубят пазарен дял", казва Йелгерсма.

„Неограничен" може да стане много по-бавен след 5 GB

Авторите на обзора предупреждават, че потребителите трябва внимателно да сравняват условията на различните оферти. При някои доставчици „неограничените" пакети предвиждат използване на максимална скорост само до определен обем данни, след което скоростта на връзката се ограничава значително.

Освен това много еSIM карти предоставят единствено мобилни данни, без възможност за телефонни разговори или изпращане на текстови съобщения. Експертите препоръчват потребителите да зададат еSIM картата като основен източник на мобилни данни и да изключат мобилните данни на основната си SIM карта, за да избегнат неволно използване на по-скъп роуминг от своя оператор.

Експертът по телекомуникации Йелгерсма съветва да потърсите в Гугъл и в туристически форуми мнения на други пътуващи за e-SIM картите. „Пазарът на e-SIM карти за пътуване все още не е много прозрачен", пояснява той.