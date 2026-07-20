Ще продаваме ток от колата и батерията вкъщи

Въвеждат нови зелени цели за сградите, индустрията и транспорта, спират преференциалните цени за бъдещи покривни централи

Електромобилът ще може да се използва не само за придвижване, а и като батерия на колела, от която да се изкарват пари. Собственикът му ще може да продава тока при определени условия. Същото ще важи и за батериите, поставени вкъщи. Това е една от интересните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от правителството в парламента.

Хората обаче няма да продават тока лично на борсата

По-вероятно е това да става чрез т.нар. агрегатор - компания, която обединява стотици или хиляди малки батерии, електромобили и соларни инсталации. Получените приходи ще се разпределят между собствениците според условията на договорите им.

Ще се плаща и за готовност, а не само за продадени количества енергия. Ако потреблението внезапно се увеличи, агрегаторът може за кратко да спре зареждането на хиляди автомобили. Само това намалява натоварването на мрежата. При необходимост част от включените батерии могат да подадат електроенергия.

Законопроектът предвижда малки и мобилни системи, включително битови батерии и електрически превозни средства, да участват в управлението на претоварвания, балансиране и предоставяне на услуги за гъвкавост.

За да работи системата, автомобилът трябва да поддържа двупосочно зареждане. Такава възможност не е налична при всички коли. Нужна е и специална зарядна станция, която може не само да подава ток към автомобила, но и безопасно да го връща към електрическата мрежа. Ще са необходими още интелигентен електромер, точни измервания на подадената и получената енергия, дистанционна комуникация, защита при аварии и договор с търговец или агрегатор.

Отделно трябва да бъдат уредени мрежовите такси, данъчното третиране на приходите, отговорността за небалансите и компенсацията за износването на батерията.

Затова законът отваря вратата за подобна търговия, но не означава, че всеки собственик на електромобил или на домашна батерия ще може веднага след обнародването му да започне да продава ток.

Други промени в закона предвиждат

поне 49% от крайното потребление на енергия в сградите през 2030 г. да бъде от възобновяеми източници

При строителството на нови, както и при основен ремонт, реконструкция или преустройство ще трябва да се предвиждат минимални нива на възобновяема енергия, когато това е технически, икономически и функционално възможно. Изискването може да се изпълнява чрез фотоволтаици, соларни инсталации за топла вода, термопомпи, геотермални системи, интелигентно отопление и охлаждане и енергия, постъпваща от мрежата.

Обществените сгради трябва да служат като пример. Държавата и общините ще могат да предоставят покриви и фасади на трети лица за изграждане на инсталации за възобновяема енергия.

Друга съществена промяна е, че няма да има преференциални цени за тока от нови покривни и фасадни централи с мощност до 30 киловата. Правителството аргументира промяната с поевтиняването на фотоволтаичните инсталации и с това, че произведената от тях енергия вече може да бъде конкурентна на пазара. Освен това преференциалното изкупуване представлявало държавна помощ, която според мотивите няма одобрение от Европейската комисия. Новите текстове разширяват правилата за т.нар. приоритетни зони за ускорено изграждане на мощности от възобновяеми източници. В тях част от разрешителните процедури трябва да приключват в по-кратки срокове - до 6 месеца или най-много за година. Зоните трябва да бъдат достатъчно хомогенни и предварително оценени по отношение на въздействието върху природата.

В плановете ще се включват конкретни мерки за опазване на защитени животински видове. Мерките трябва да бъдат тествани и наблюдавани, а при неефективност да се променят незабавно. За вятърните централи се предвижда и по-дълга валидност на становищата за присъединяване - до девет месеца след предоставянето на съответната гаранция.

Към транспорта също се въвеждат нови изисквания. Задължителният дял на възобновяемата енергия в крайното потребление там се увеличава от 14 на 29%. Дизелът трябва да съдържа минимум 6% биодобавка, а бензинът поне 9% биоетанол или етери от биомаса.

Въвеждат се и задължения на доставчиците на бензин, дизел, природен газ и електроенергия за транспорта. Всеки ще получава индивидуална годишна цел според количествата енергия, които е доставил през предходната година. Операторите на зарядни станции ще могат да получават кредити за тока от възобновяеми източници, използван за зареждане на електромобили. Един кредит ще се издава за 1 киловатчас и ще бъде валиден 12 месеца.

Доставчиците на традиционни горива ще могат да купуват кредити

за изпълнение на част от зелените си цели. Така операторите на зарядни станции могат да получават допълнителен приход.

Делът на възобновяемата енергия в индустрията пък трябва да се увеличава средно минимум с 1,6% годишно. До 2030 г. поне 42% от водорода, използван в индустрията, трябва да бъде от възобновяеми източници. Между 2030 и 2035 г. целта се увеличава до 60%. Предвиждат се финансови стимули и инвестиционна подкрепа за предприятия, които внедряват технологии за възобновяема енергия и зелен водород. Възможно е да бъдат създадени и етикети за промишлени продукти, които показват какъв дял възобновяема енергия е използван при производството им.

Законопроектът въвежда т.нар. каскаден принцип за използване на дървесната биомаса. Първо дървесината трябва да се използва за производство на изделия, след това да се удължава животът им, да се използват повторно и да се рециклират. Производството на енергия остава на по-задна позиция. Няма да се предоставя финансова подкрепа за производство на енергия от дървесни трупи, фурнирни трупи, промишлена обла дървесина, пънове и корени. Забранява се и подпомагането на производство на енергия чрез изгаряне на отпадъци, ако не са спазени задълженията за разделното им събиране.

Топлофикациите ще трябва при определени условия да присъединяват външни доставчици. Например център за данни, фабрика или голяма търговска сграда, които отделят топлина, могат да я предоставят на топлофикационната мрежа. Операторът може да откаже при липса на капацитет, несъответствие с техническите изисквания или ако присъединяването би довело до прекомерно поскъпване за клиентите.

КЕВР ще трябва да оцени регулаторните и административните пречки пред дългосрочните договори за покупка на възобновяема електроенергия. Те позволяват на предприятие или друг голям потребител да купува ток директно от производител за продължителен период. Предвиждат се мерки за кредитни гаранции, намаляване на финансовия риск, улесняване на разрешителните и развитие на необходимата мрежова и складова инфраструктура.