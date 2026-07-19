Иран е изнесъл петрол за близо 6 млрд. долара за две седмици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е успял да изнесе около 70 млн. барела петрол на стойност между 5 и 6 млрд. долара през периода на временно облекчаване на американските санкции.

Това съобщава в. „Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на оценки на американската неправителствена организация „Обединени срещу ядрен Иран" (United Against Nuclear Iran) и петролни анализатори, пише БТА.

Според данните между средата на юни и средата на юли около 20 ирански танкера са отплавали към Азия. Анализаторите смятат, че крайната дестинация на по-голямата част от петрола е Китай.

На 22 юни Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите издаде генерален лиценз, който временно разрешаваше производството, доставките и продажбата на ирански петрол и петролни продукти. На 7 юли ведомството отмени лиценза и забрани сключването на нови сделки в сектора.

Според изданието Иран бързо се е възползвал от временното облекчаване на ограниченията, за да изнесе натрупани количества петрол. От края на юни редица ирански танкери са пристигнали във водите край източното крайбрежие на Малайзия.

Сред тях са били корабите „Диона", „Херо II", „Соня 1" и „Стрийм". Последният е пристигнал в района на 13 юли.

За продажбата на петрола Техеран е използвал утвърден механизъм за заобикаляне на американските санкции, посочва „Уолстрийт джърнъл". Товарите са били насочвани към зона извън териториалните води на Малайзия, където петролът се прехвърля от един танкер на друг в открито море.

Получилите товара кораби обикновено се отправят към частни китайски рафинерии, известни като „чайникови рафинерии", които купуват суровината с отстъпка. Прехвърлянето между кораби затруднява проследяването на произхода на петрола и прилагането на санкциите.

През втората половина на юни Иран е изнесъл около 50 млн. барела петрол, предназначен за Китай, според оценките на „Обединени срещу ядрен Иран". Това приблизително съответства на обичайния месечен обем на иранския износ за китайския пазар преди конфликта.

„Ако блокадата беше останала в сила, кризата вероятно щеше да настъпи точно сега", заяви Чарли Браун, анализатор на организацията в Сингапур. По думите му след облекчаването на ограниченията Иран бързо е увеличил износа и отново е натрупал значителен финансов резерв.

Неотдавнашното увеличение на броя на иранските танкери в азиатски води означава, че Техеран вероятно ще получи милиарди долари приходи през следващите месеци, смятат анализаторите.

„Иранската икономика е в най-тежкото си състояние от революцията насам, така че всеки долар приходи има значение", заяви Джонатан Паникоф, експерт по Близкия изток в Атлантическия съвет. Според него властите вероятно ще насочат средствата към стратегическите си приоритети.