Ирак проучва изграждането на нов нефтопровод към Средиземно море заради блокадата на Ормузкия проток

Ирак проучва възможността за изграждането на нов нефтопровод към турските и сирийските средиземноморски пристанища, за да намали зависимостта си от блокирания Ормузки проток.

Това съобщи министърът на петрола Басим Худаир, цитиран от ДПА и БТА.

По думите му в момента се изготвя предпроектно проучване за тръбопровод, който да свърже петролните райони Басра в южен Ирак и Киркук в северната част на страната с турското пристанище Джейхан и сирийското пристанище Банияс, а на по-късен етап и с йорданското пристанище Акаба на Червено море.

Министърът заяви, че правителството следва стратегия за създаване на нови маршрути за износ на иракски петрол.

Ирак е силно зависим от приходите от износ на суров петрол, които при нормални условия формират над 90 процента от държавните приходи. Повече от 10 милиона души в страната получават месечни плащания от държавата под формата на заплати, пенсии или социални помощи.

Блокадата на Ормузкия проток вследствие на конфликта с Иран принуждава Багдад да търси алтернативни маршрути за износ. Властите обаче отчитат, че дори при заобикаляне на протока съществува риск от нападения срещу нефтопроводи и друга енергийна инфраструктура, а сухопътният транспорт е по-скъп и по-малко ефективен от морския.

В момента Ирак използва съществуващ нефтопровод към Турция, който преминава през автономния Кюрдски регион. Друг тръбопровод към Турция, който не преминава през кюрдските територии, се очаква да започне работа през следващите дни след приключването на тестовете.

Междувременно Ирак и Сирия подписаха декларация за намерения за възстановяване на експлоатацията на нефтопровод между двете страни, който не функционира от 2003 г. след американската инвазия в Ирак. Съоръжението има капацитет от около 700 000 барела петрол дневно, а според иракските власти водеща роля в проекта ще има американската компания „Шеврон" (Chevron).

Енергийният сектор в Северен Ирак остава под натиск и заради продължаващия конфликт с Иран. По данни на ДПА американската компания „Ейч Кей Ен Енерджи" (HKN Energy) и базираната в Обединените арабски емирства „Дана Газ" (Dana Gas) временно са преустановили дейността си в автономния Кюрдски регион поради ескалацията на бойните действия.