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„Булгаргаз" предлага поевтиняване на природния газ за август

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„Булгаргаз" предлага намаление с около един процент на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватчас без такси и налози. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

„Булгаргаз" предлага намаление с около един процент на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватчас без такси и налози.

Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август.

В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, с близо 6 на сто по-скъпо в сравнение с юни, припомня БТА.

През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества „Булгаргаз" планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по Плана за извънредни ситуации

През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция.

Прогнозата за цената на горивото, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направена от предишното ръководство на газовото дружество, което беше сменено преди дни.

Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец.

„Булгаргаз" предлага намаление с около един процент на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватчас без такси и налози.

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