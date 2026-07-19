Ново поскъпване на горивата – дизел за 1,66 и бензин над 1,50

Дизелът стигна до 1,66 евро за литър, а най-масовият бензин А-95 вече премина границата от 1,50 евро на част от бензиностанциите. Новото поскъпване започна да се вижда по колонките през последните дни и според търговците увеличението още не е приключило.

Увеличението е особено рязко при дизеловото гориво. На 12 юли средната му цена бе 1,52 евро, което означава, че за седсмица е добавил около 11 евроцента. Така за зареждане на резервоар от 50 литра ще трябват близо 5,50 евро повече.

Търговци на горива очакват цените да продължат да растат и през тази седмица. Прогнозата е за покачване с още 5 евроцента на литър. Основните причини са две - поскъпването на горивата на международните пазари и вдигането на котировките на петрола. За последните 10 дни цената на дизела на едро се е увеличила с около 20 евроцента, а на бензина - приблизително с 10 цента. Част от този ръст все още не е прехвърлен изцяло върху крайните потребители. Русия, която остава един от големите износители на дизелово гориво, временно забрани експорта до края на юли. Решението беше взето заради недостиг на вътрешния пазар след украински атаки.

В края на борсовата сесия в петък пък петролът стигна 88,10 долара за барел. Само за седмица цената му се увеличи с около 16%. Поскъпването дойде след новото изостряне на конфликта между САЩ и Иран. Ограниченото движение на танкери през Ормузкия проток и опасенията, че може да бъдат засегнати и маршрутите през Червено море, върнаха проблемите с доставките.

Международната агенция по енергетика отчита, че в началото на юли маржовете при преработката и ценовата разлика между петрола и готовите горива са достигнали най-високите си стойности от четири години. Част от рафинериите в Близкия изток още не са възстановили нормалната си работа, руските мощности са ограничени, а някои заводи в Азия също работят с намалено натоварване.

