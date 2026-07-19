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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23249820 www.24chasa.bg

„Боинг“ обмисля ново увеличение на производството на „737 Макс“

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Американски “Боинг 737 Макс-8” на летището в Чикаго

Американският самолетостроител „Боинг" (Boeing) обмисля ново увеличение на производството на самолетите от прочутия модел „Боинг 737 МАКС" (737 MAX), след като през май получи разрешение от американските авиационни власти да повиши месечното производство до 47 самолета.

Вицепрезидентът на подразделението за граждански самолети на компанията Стефани Поуп заяви в навечерието на международното авиационно изложение във Фарнбъроу, Великобритания, че основната цел на компанията е първо да стабилизира производството на това равнище, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

След това „Боинг" възнамерява да увеличи производството до 52 самолета месечно, преди да направи нова оценка на възможностите за по-нататъшно разширяване.

Американската Федерална авиационна администрация (FAA) наложи ограничение върху производството на модела след инцидента през януари 2024 г., когато по време на полет на самолет на „Аляска Еърлайнс" (Alaska Airlines) се откъсна панел от фюзелажа. Последвалите проверки разкриха сериозни пропуски в контрола на качеството и производствените процеси на „Боинг".

По думите на Поуп тазгодишното изложение във Фарнбъроу ще бъде насочено основно към подобряване на производството и веригите за доставки, а не към обявяване на нови поръчки.

Тя отбеляза, че компанията разполага със значителен портфейл от поръчки и търсенето на самолети остава високо. Според нея основната задача на изложението е да бъдат обсъдени с клиентите и доставчиците предизвикателствата пред производството и доставките.

Американски “Боинг 737 Макс-8” на летището в Чикаго

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