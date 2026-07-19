Леопардов гекон може да помогне на учените да разкрият тайните на рака

Леопардов гекон, който е необичайно предразположен към развитие на рак, може да се превърне във важен нов модел за учените, изследващи как се образуват и разпространяват туморите. Според изследователите естествено възникващите ракови заболявания при това влечуго могат да дадат ценна информация защо някои видове са силно уязвими към рака, докато други проявяват забележителна устойчивост.

Това съобщава „Сайънс дейли", цитирано от БТА.

Изследването, ръководено от учени от Университета в Нотингам и публикувано в списание BMC Biology, е установило генетични промени, свързани с развитието на тумори, при специална разновидност на леопардовия гекон. Много от тези промени засягат същите гени и биологични механизми, които са свързани с раковите заболявания при хората. Това дава възможност влечугото да се превърне в ценен модел за напредъка на изследванията върху рака.

При влечугите рискът от развитие на рак варира значително. Костенурките рядко развиват това заболяване, но бялата и жълта разновидност на леопардовия гекон, известна като Lemon frost, развива агресивни тумори при около 80% от индивидите.

Изследването е ръководено от д-р Иления Киари от Факултета по науки за живота към Университета в Нотингам.

„Като изследваме защо някои животни са толкова податливи на рак, а други проявяват забележителна устойчивост към заболяването, се надяваме да разкрием различните начини, по които видовете са еволюирали, за да се справят с него", казва доктор Киари.

„По-специално този гекон може да се превърне в изключително ценен модел за изследване на рака, тъй като при него туморите се появяват естествено и в сравнително ранна възраст. Тези природни механизми биха могли да вдъхновят нови подходи за предотвратяване, ранно откриване и лечение на раковите заболявания при хората", допълва тя.

За да разберат по-добре заболяването, изследователите са използвали пълногеномно секвениране, като сравнили проби от туморна тъкан със здрава тъкан, взета от същите гекони. Те установили повтарящ се набор от генетични промени, характерни за различните тумори.

Много от променените гени и засегнатите биологични процеси вече са свързвани с развитието на рак при хората и други животни. Според изследователите тези сходства показват, че изучаването на геконите от разновидността Lemon frost може да предостави ценни знания, които далеч надхвърлят биологията на влечугите.

„Нашето проучване показва колко е важно да търсим отговори в цялото разнообразие на живата природа, за да разберем по-добре заболявания като рака, които могат да окажат огромно влияние върху човешкия живот", казва един от авторите на изследването Брендън Хейстингс.

„От методологична гледна точка то също така демонстрира, че разнообразните софтуерни инструменти за геномен анализ, разработени за изследване на човешкия рак, могат успешно да бъдат адаптирани и да предоставят ценна информация при изучаването на различни организми", допълва ученият.