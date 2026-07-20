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Ремонтират главното огледало на 2-метровия телескоп в НАО "Рожен"

Валентин Хаджиев

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Главното огледало на телескопа беше демонтирано и заминава за Германия, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой. Снимки: Янко Николов, ИА на БАН

В Националната астрономическа обсерватория „Рожен" започна важна и сложна техническа процедура по поддръжката на най-голямото ѝ съоръжение- 2-метровия телескоп.

Главното огледало на телескопа беше демонтирано през изминалата седмица и транспортирано до Германия, където ще бъде възстановено отразяващото му покритие. Процедурата се извършва в специализирана лаборатория в град Йена, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой.

С течение на времето покритието на огледалото се износва и на всеки няколко години трябва да бъде възстановявано, за да се гарантират високата отражателна способност и качеството на наблюденията, обясняват астрономите.

Двуметровият телескоп е произведен от германския концерн „Карл Цайс" и е монтиран в периода 1977- 1978 г. И до днес той остава най-големият действащ телескоп с едно огледало в Югоизточна Европа.

Освен 2-метровия телескоп, НАО „Рожен" разполага и с други модерни съоръжения, сред които 1,5-метров роботизиран телескоп и 80-сантиметров телескоп „Ричи–Кретиен".

Главното огледало на телескопа беше демонтирано и заминава за Германия, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой. Снимки: Янко Николов, ИА на БАН
Главното огледало на телескопа беше демонтирано и заминава за Германия, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой. Снимки: Янко Николов, ИА на БАН
Главното огледало на телескопа беше демонтирано и заминава за Германия, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой. Снимки: Янко Николов, ИА на БАН

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