Ремонтират главното огледало на 2-метровия телескоп в НАО "Рожен"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Националната астрономическа обсерватория „Рожен" започна важна и сложна техническа процедура по поддръжката на най-голямото ѝ съоръжение- 2-метровия телескоп.

Главното огледало на телескопа беше демонтирано през изминалата седмица и транспортирано до Германия, където ще бъде възстановено отразяващото му покритие. Процедурата се извършва в специализирана лаборатория в град Йена, където чрез вакуумна технология ще бъде нанесен нов алуминиев слой.

С течение на времето покритието на огледалото се износва и на всеки няколко години трябва да бъде възстановявано, за да се гарантират високата отражателна способност и качеството на наблюденията, обясняват астрономите.

Двуметровият телескоп е произведен от германския концерн „Карл Цайс" и е монтиран в периода 1977- 1978 г. И до днес той остава най-големият действащ телескоп с едно огледало в Югоизточна Европа.

Освен 2-метровия телескоп, НАО „Рожен" разполага и с други модерни съоръжения, сред които 1,5-метров роботизиран телескоп и 80-сантиметров телескоп „Ричи–Кретиен".