Еврото поевтинява спрямо другите световни валути

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Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута отстъпи с 0,04 на сто пред щатския долар до 1,1435 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,143 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото е надолу с 0,05 процента до 0,9232 шв. франка, спрямо британската лира - с 0,8496 бр. лири, а спрямо японската йена - с 0,04 на сто до 185,73 японски йени.