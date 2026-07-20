ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на магистрала "Струма" към Благоевград,...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23251999 www.24chasa.bg

Еврото поевтинява спрямо другите световни валути

448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Банкноти в евро

Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута отстъпи с 0,04 на сто пред щатския долар до 1,1435 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,143 долара за едно евро. 

Спрямо швейцарския франк еврото е надолу с 0,05 процента до 0,9232 шв. франка, спрямо британската лира - с 0,8496 бр. лири, а спрямо японската йена - с 0,04 на сто до 185,73 японски йени. 

 

Банкноти в евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали