Джеймс Бонд и филхармония - неочаквано добра комбинация за туризма (видео)

Pravets Art Nights показа как музикален фестивал може да привлича нова публика и да пълни хотели

Джеймс Бонд и симфоничен оркестър на пръв поглед изглеждат необичайна комбинация. Оказва се обаче, че именно подобни идеи могат да превърнат един летен фестивал в туристическа атракция. Това показа тазгодишното издание на Pravets Art Nights, където втората вечер имаше концерт с музиката от филмите за агент 007.

На откритата сцена край езерото в Правец Софийската филхармония, под диригентството на Найден Тодоров, представи симфонични версии на емблематичните теми от филмите за Джеймс Бонд. В програмата звучаха GoldenEye, Diamonds Are Forever, Skyfall, The World Is Not Enough и други познати мелодии, изпълнени от Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев и Боби Косатката.

Този концерт показа, че филмовата музика може да бъде естествен мост към класическата сцена. Много от зрителите, които вероятно не биха посетили традиционен симфоничен концерт, останаха до края на вечерта и аплодираха изпълненията. Публиката прие изключително добре идеята популярната филмова музика да бъде представена със звученето на една от най-добрите филхармонии в страната.

Фестивалът постепенно се превръща и в пример как културните събития могат да развиват туризма извън традиционните морски и планински курорти. Вместо да разчита само на природните дадености, Правец предлага причина хората да планират пътуване специално заради културна програма.

Точно това беше и едно от основните послания на председателя на Сдружение „Моцартови празници – Правец 04" Лъчезар Тодоров. При откриването на фестивала той припомни, че преди повече от две десетилетия една идея се е превърнала в кауза. „Създадохме фестивал, който да среща хората с красотата на класическата музика, да вдъхновява младите поколения и да превърне Правец в място, където българската и световната култура имат своя дом. Днес можем с гордост да кажем, че тази кауза не само продължава да живее, но и се развива", каза Тодоров.

Той благодари на Министерството на културата за включването на Pravets Art Nights в Националния културен календар и на община Правец за дългогодишната подкрепа. По думите му подобни фестивали имат значение не само за културния живот, но и за развитието на туризма и местната икономика.

А при откриването на Pravets Art Nights, когато бяха представени класически произведения от Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Марин Големинов и Веселин Стоянов и популярна филмова музика, министърът на културата Евтим Милошев в оригиналания си стил заяви: Всички ние живеем между два свята. В единия Моцарт е име на шоколадови бонбони, Рафаело и Леонардо са костенурки, а Славейков е само площад.

Но има и друг свят. В него музиката на Моцарт звучи като шепот от вечността. Творбите на Рафаело и Леонардо осветяват човешкия дух, а поезията на Петко и Пенчо Славейкови ни учи на свобода и достойнство.

През последните години все повече общини използват културните събития като инструмент за привличане на посетители. Фстивалите дават повод хората да пътуват до десетки по-малки населени места. Само през летните месеци в България се провеждат над 200 музикални, театрални, фолклорни, джаз, рок, оперни и филмови фестивала.

Именно такива събития все по-често се превръщат в причина хората да изберат определена дестинация. Те носят приходи не само за организаторите, а и за хотелите, ресторантите, местните производители и туристическите обекти.