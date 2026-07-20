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ЕС разрешава на страните-членки да намалят ДДС за електромобили, ако пожелаят

Георги Луканов

[email protected]

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ЕС разрешава на страните-членки да намалят ДДС за електромобили, ако пожелаят. СНИМКА: ГЕТИ

Според проекта за стратегия на ЕС за електрификация, се открива възможност за държавите членки да намалят данъка върху добавената стойност (ДДС) върху електрическите автомобили или изцяло да го премахнат.

Очаква се окончателната стратегия за електрификация да бъде представена в петък. Това съобщава уебсайтът EV Infrastructure News, който има достъп до изтеклия документ.

Европейската комисия ще разработи обща рамка на ЕС, която позволява на държавите членки да въведат по-нисък ДДС върху така наречените активи за електрификация.

В допълнение към електрическите автомобили, предложението включва и домашни термопомпи. Документът обаче не предоставя информация за това колко голямо може да бъде намалението на ДДС, нито дали ще има насоки, изискващи от държавите членки да въведат определено минимално ниво на намаление на ДДС.

След последните реформи, ЕС позволява за специфични зелени технологии (като соларни панели, а сега потенциално и активи за електрификация) ДДС да бъде свален на 0%. Това означава пълно освобождаване от данъка при покупка.

Това обаче не означава автоматично, че България ще се възползва от намаляването на ДДС за електромобили. Ако българското правителство реши да свали ДДС за електромобили, държавният бюджет на България просто ще се откаже от тези приходи в името на екологичните цели, което на настоящия етап едва ли ще стане.

Други елементи от документа са, че Европейската комисия иска да инвестира повече в електрически мрежи и инфраструктура за зареждане, както и да засили европейското производство на чиста енергия и технологиите за електрификация. Комисията иска да улесни по-добре двупосочното зареждане (V2G/Vehicle to Grid), при което електрическите автомобили могат да подават електроенергия обратно в мрежата.

ЕС разрешава на страните-членки да намалят ДДС за електромобили, ако пожелаят. СНИМКА: ГЕТИ
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