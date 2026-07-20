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Opel ще произвежда коли в Алжир, засега няма да се внасят в Европа

Георги Луканов

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В деня на подписването на писмото за намерения, Opel издигна германското и алжирското знаме пред централата си в Рюселсхайм. Снимка: Opel

Дъщерната компания на концерна Stellantis - Opel, официално обяви плановете си за изграждане на пълномащабен завод за автомобили и двигатели в Алжир.

Новината беше потвърдена по време на германо-алжирския икономически форум в Берлин. С тази стъпка марката ще се превърне в първия автомобилен производител, който ще сглобява двигатели на територията на северноафриканската страна.

Заводът има за цел да задоволява вътрешния пазар в Алжир, а не да изнася готова продукция към Европа. Поне засега. Това ще засили дългосрочното присъствие на бранда в региона и ще намали логистичните разходи.

Официалното местоположение и обемът на инвестициите все още не са публично разкрити от компанията. Експертите в сектора прогнозират, че производството най-вероятно ще бъде интегрирано или разширено в съществуващата база на Stellantis в Тафрауи, където вече се сглобяват модели на Fiat.

В деня на подписването на писмото за намерения, Opel издигна германското и алжирското знаме пред централата си в Рюселсхайм. Снимка: Opel
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