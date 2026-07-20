Златомира Мострова от ИТН влезе в борда на директорите на НКЖИ

Правителството на „Прогресивна България" назначи адвокат Златомира Мострова, бивш депутат от „Има такъв народ" (ИТН), за член на Съвета на директорите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Мострова е била народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание от квотата на ИТН. Назначението ѝ е част от промените в ръководството на НКЖИ, за които стана ясно след заповед на министъра на транспорта Георги Пеев от 16 юли. С нея Красимир Шопов е определен за генерален директор на компанията, а Мострова – за член на борда на директорите. Промените все още са в процес на вписване в Търговския регистър.

През последните месеци в държавното управление бяха назначени и други бивши представители на ИТН. Сред тях са Велислава Петрова-Чамова, министър с ресор външна политика, и Пламен Абровски, отговарящ за аграрния сектор, които преди това са били част от политическата формация на Слави Трифонов.

Друг бивш депутат от ИТН – Ива Митева, беше номинирана за заместник-министър на транспорта. Камелия Нейкова, която беше председател на Централната избирателна комисия от 2021 до 2026 г. от квотата на ИТН, зае поста главен секретар на Министерския съвет. Николета Кузманова, бивш депутат и заместник-председател на 51-вото Народно събрание от ИТН, стана началник на кабинета на председателя на парламента Михаела Доцова.

Златомира Мострова е от Сливен и е завършила право. Освен политическата си дейност тя има участия в различни търговски дружества. По данни от Търговския регистър тя е член на Съвета на директорите на дружеството „Водоснабдяване и канализация" – Бургас, което е част от Българския ВиК холдинг. Мострова е и съдружник в „Проект Консулт" ООД, намиращо се в ликвидация. В миналото е притежавала дялове в компании като „Браво пропърти груп", „Съншайн стар" и „Бургаска образователна компания".