Робот като морски таралеж бута товари и катери стени

20 крака и 20 очи около додекаедър има Аргуст, изсмислен от американски учени

Той има 20 телескопични крака и 20 виждащи във всички посоки очи. Не ходи като куче, нито като човек. Няма ръце, лице и гръб. Катери се между успоредни тесни вертикални стени, като редува подпиране и тласкане. Носи и бута полезни товари. Стабилизира се бързо след бутане и бързо се ориентира във всяка посока. Извършва сложни пространствени маневри и се търкаля като нищо на света…

Запознайте се с Аргус – авангарден робот от последно поколение с нетрадиционен дизайн, който създателите му от американския Duke University описват подробно в едно от последните издания на Science Robotics. Технологичното чудо е

кръстено на всевиждащия страж от гръцката митология

“Aргус е различен от всеки друг робот. Разбрахме го, когато го видяхме за първи път да се движи сред дървета и по неравен терен, да оцелява дори при тежки сблъсъци”, казва един от “родителите” на необикновената машина Джиаксун Лиу, докторант в Лабораторията за обща роботика в Duke.

Създателите на роботи обикновено се вглеждат в биологията, за да разберат как природата оптимизира движенията на хора, бозайници или насекоми. Учените от Дюк обаче решават да изпробват нов подход - да създадат нещо, което няма прототип в природата, като дадат приоритет на функционалната симетрия и равномерното движение във всички посоки. Така получават робот, който бута, ускорява и възстановява движението си равномерно във всяка посока.

В основата на уникалните способности на Аргус стои нов математически изведен принцип на проектиране, който екипът нарича динамична изотропия. Ако постигането на такава съвършена равномерност може да се приравни с единица, повечето роботи, познати досега, не достигат повече от 0,6, изчисляват изследователите. Аргус обаче успява да отбележи своеобразен рекорд - 0,91, което го приближава до теоретичния максимум. Така изглежда роботът.

Когато един робот може да ускорява еднакво добре във всяка посока, понятията напред и назад, ляво и дясно престават да имат значение, обяснява директорът на Лабораторията за обща роботика към Duke Бoюан Чен, който също е участвал в изследването. Това, разбира се, означава много по-разнообразни умения и приложение.

Аргус бил тестван върху бетон, трева, гъста растителност,

неравен терен, пясък и хлъзгави мокри повърхности и демонстрирал широк спектър от способности независимо от ориентацията му. Справил се отлично дори с препятствия, високи около 13 см. Успял да се адаптира и да продължи да се движи дори когато 3 от краката му били деактивирани. В тези упражнения пренасял около 4,5 кг полезен товар, без това да наруши зададената скорост. Когато го бутнали, той не се преобърнал, а изпънал краката си от противоположната страна, за да се подпре. Когато направили тестове за катерене по стени, той използвал някои от краката си, за да се притиска към стената, а други - за да се изтласква нагоре.

Не по-малко впечатляващи са “очите” на Аргус – камерите, вградени на всеки от краката, успяват да създадат 3D картина на ситуацията наоколо. Това му помага да проследи и бута куб със страна 1 м.

За да успее да постигне необичайната форма, която изпълнява толкова много функции, екипът проверил над 1500 конфигурации, за да идентифицира дизайн, близък до теоретичния лимит на производителност. Печелившият прототип се оказал моделът с 20 модулни телескопични крака, оборудвани с камери, разположени във върховете на правилен додекаедър – геометрично тяло с 12 петоъгълни страни. Всеки крак се разпростира лъчевидно навън от ядрото, подобно на бодлите на морски таралеж. Тази конфигурация създава почти перфектно равномерно разпределение на моментното ускорение и почти перфектно равномерно зрително поле във всяка посока. Тази висока степен на симетрия позволява повишаване на производителността по почти всички ключови показатели на роботиката, включително проследяване на траекторията, енергийна ефективност, устойчивост на повреди, здравина и успех в навигацията на сложен терен.

Впечатляващият резултат стимулира учените да мислят за разработване на още по-добър прототип – такъв с 40 крака. Засега обаче все още се въздържат, защото повече крака означават повече части и задвижващи механизми, по-голямо тегло и повече изисквания за контрол. Накратко - по-голямата сложност, която може да доведе и по-голяма вероятност от грешки.

Все пак иновацията е наистина впечатляваща и носи сериозен потенциал. Аргус може да се движи върху всякакви повърхности не защото очите му успяват да уловят всички препятствия по пътя, а защото краката му се разтягат, скъсяват и извиват според повърхността, върху която преминава. Това може да помогне при изследване на зони с бедствия, както и на повърхността на други планети, която е пълна с неизвестни.

Иновацията слага началото на по-широк клас роботи отвъд биологичната имитация. “Не искаме просто роботи, които следват инструкции. Искаме роботи, които ни помагат да научим неща за света, които не бихме могли да научим по друг начин. Това понякога означава първо да открием правилното тяло”, казва Боюан Чен.