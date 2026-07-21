С един билет влак, автобус, самолет и кораб, но най-рано след година

Времето за престой при прекачване не трябва да е повече от 15 мин

Един билет, с който в България да може да се пътува с влак, автобус, кораб, самолет - може да звучи като фантастика, но би трябвало тази възможност да я има у нас след 12 месеца.

Според проект на наредба за информационните системи за обществения транспорт, пусната за обществено обсъждане, страната ни трябва да има национална система за единен превозен документ. Ако наредбата бъде одобрена от министъра на транспорта, влиза в сила от 31 август. В срок от 12 месеца след това в системата трябва да има данни от различните превозвачи, за да може да се издаде единният билет, като

акцентът е водещата роля

на железопътния транспорт

Проектът изисква осигуряване на възможност за прекачване на пътници с време за престой не повече от 15 минути. Изисква отвеждащият транспорт да бъде на интервал не повече от 20 минути след пристигане на влака, а довеждащият да е на интервал не по-малко от 30 минути преди отпътуване.

Системата осигурява интегрирано таксуване и заплащане на цената на пътуването за целия маршрут и разпределяне на приходите от продажба между участващите превозвачи. Ще има и актуална информация в реално време за разписания, закъснения, промени в маршрути и алтернативни връзки.

В проекта за наредба е записано още, че на всеки 30 секунди данните за местоположението на автобус, влак, самолет или кораб трябва да се обновяват. На всяка минута се въвеждат прогнози за пристигане и заминаване. Без неоправдано забавяне пътниците трябва да имат достъп до информация за прекъсвания и смущения.

При наличие на автоматизирани системи в паркингите се изисква на всяка минута въвеждане на свободните места.

До 1 януари 2027 г. така наречената Национална точка за достъп и интелигентната система за управление трябва

да бъдат захранени с всички налични

данни, свързани с обществения транспорт

- схеми, редовни линии, точки за достъп, които свързват различните видове превози, точни разписания, тарифи и още много информация, която да се ползва от пътниците.

Задължени да дадат информация са държавни органи и общини, управителят на железопътната инфраструктура, АПИ, летища, пристанищни оператори, превозвачи и всички, които предоставят обществени транспортни услуги, дори и за паркинги.

Няма записан срок кога влиза в сила задълженията да се осигуряват така наречените динамични данни, които дават информация в реално време.

Това е първата наредба, която трябваше да се напише до 6 месеца от влизане в сила на Закона за обществен транспорт. Започва се с Националната точка за достъп, която е отворена информационна система за маршрутизация и планиране на пътувания в реално време. Тя ще предоставя на пътниците статични данни - от топология на мрежата и линиите, възли за достъп, работно време, разписания, тарифи, план за пътуване, връзки и стандартно време за прехвърляне и прекачване, името на превозвача, места и начини за купуване на билети и за паркиране.

АПИ и общините предоставят данни за пътищата, постояни пътни знаци и ограничения, за плащанията за инфраструктурата. Задължени са да подават и информация за пътни събития и ремонти, временни ограничения, аварии, метеорологични условия с влияние върху движението, данни за състоянието на трафика.

МВР предоставя през националната точка данни за инциденти и въздействието им върху трафика.

Интелигентната система за управление на обществения транспорт се изгражда като централизирана платформа и включва Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. -1Тя осигурява информацията за създаване на националната транспортна схема, прави мониторинг на общестевния транспорт, изчислява субсидии. Националният транспортен модел е анализаторът на превозите и прави прогнозите. Той дава базата за промените на транспортните схеми.