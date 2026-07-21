Топлинните счетоводители вдигнаха с до 40% таксите за парно

Таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение в София са увеличени с до 40% от 1 юни. За промяната обаче абонатите разбрали едва след получаването на сметките си, твърди Мая Манолова от „Изправи се.БГ".

Най-голям е ръстът при самата „Топлофикация София" в ролята ѝ на топлинен счетоводител. Таксата за домакинствата с уреди за дялово разпределение се повишава с 39,7%, а за имотите с топломери – с 38,5%.

Сред останалите дружества увеличенията варират предимно между 9 и 14%. Значително по-висок ръст отчита „Холидей и Райзен" – 23,6% при уредите за дялово разпределение и 18,9% при топломерите. Единствено „Ен Про Консулт 07" не повишава таксите си, а при едната услуга дори е отчетено поевтиняване с 0,8%.