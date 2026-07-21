Министър Шишков: Вместо да развива инфраструктурата, държавата е подпомагала фирми

Пътното строителство в последните години многократно съм го коментирал и ще започна от самото начало. От 2018-а започва затягането на примката на шията на държавата. Тогава държавата е решила под добрите намерения, че ще развива инфраструктурни обекти. В действителност да развие едни фирми вместо да развие инфраструктурата на България. Това обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сутрепния блок на Би Ти Ви.

По думите му държавата е възложила строителството на лотовете на АМ "Хемус", без да има проектиране. Вчера е извадил документацията, с която показал фирмите, на които е възлагано без търгове да строят пътища.

"В края на 2018-а са подписани договори за строителство на АМ "Хемус" от първи до шести лот и тук всичко излежда страхотно. След това обаче управляващите решават, че ще трябва да се дадат едни големи аванси. Но към този момент има заповед на министъра, че не могат да се дадат повече от 20% аванс или повече от 100 000 лева. И какво се случва - дава се предложение, изменя се заповедта, дава се възможност авансът да бъде значително по-голям, уведомява се министърът. Всичко това е за един ден, който ни струва повече от един милиард", заяви министър Шишков.

По думите му това се случва на 12 септември 2019 г. И държавата вместо да строи ударно, тя само плаща.

"Още когато са раздавани тези пари, това се случва в момент, в който е нямало одобрени проекти, няма готовност да се започне да се строи. Имало е готовност само да се строят първи, втори и трети лот, но нищо повече", каза министър Шишков.

Той се надява прокуратурата до довърши делото. "Защото всички трябва да знаем къде са парите. Ние не знаем дали са във фирмите, или не", добави министърът.

Шишков обясни, че става дума за няколко големи строителни дружества, получили договори чрез инхаус процедурите на държавното дружество "Автомагистрали", без открити обществени поръчки. И именно "Автомагистрали" се е превърнала в най-голямото строително дружество в страната. Компанията е получавала договорите от държавата, а след това е сключвала договори с частни фирми за материали, техника и изпълнение.

Според министъра проблемът е, че огромна част от трасетата още не са били готови за реално строителство. "Държавата дава огромен аванс, но не дава фронт да се строи. Не оправдавам фирмите, но те са знаели, че няма фронт."

Правителство сега не може просто да прекрати всички договори. "Ако ги нямаше договорите, щеше да е много лесно. Те са камък на шията на държавата", обясни министър Шишков.

По думите му сега МРРБ води тежки преговори компаниите да се върнат на строителните площадки и реално да започнат работа.

Министърът се закани да има строг контрол върху качеството и сроковете и подчерта, че фирмите трябва да докажат дали са истински строителни компании, или са били създадени единствено, за да усвояват огромните държавни аванси.