Зам.-омбудсманът сезира НАП заради поскъпването на таксите за парно

Заместник-омбудсманът Мария Филипова сезира Националната агенция за приходите (НАП) с искане да провери увеличението на цените за услугата „дялово разпределение" за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на „Топлофикация София".

Повод за проверката е публикуваното на 16 юли 2026 г. съобщение на дружеството с новите цени на услугата. Според Филипова сравнението с тарифите за предходния отоплителен сезон показва сериозно поскъпване на редица услуги, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

За клиентите на „Топлофикация София", когато дружеството е топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с 40,76%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода – с 37,30%, а цената за отчитане на топломер – с 31%.

Увеличения има и при останалите фирми за дялово разпределение. Цените на „Техем Сървисис" нарастват с около 30%, на „Директ" – с 21%, на „Нелбо" – с 20%, а на „Далсия" – с 15%.

В писмото до изпълнителния директор на НАП Борис Михайлов се посочва, че цените на услугата не са регулирани по Закона за енергетиката и не се определят при условията на свободен пазар, а се договарят между топлопреносните предприятия и фирмите за дялово разпределение. Според заместник-омбудсмана липсва публична информация за икономическите причини, които оправдават поскъпването.

„Тези цени са определени при пълна липса на прозрачност за потребителите, които са длъжни да ги заплащат", заявява Мария Филипова.

Тя отбелязва още, че увеличенията значително надхвърлят годишната инфлация, която по данни на Националния статистически институт за юни 2026 г. е 5,4%.

Сигналът до НАП е изпратен по компетентност съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. Филипова подчертава, че цените на услугата засягат над половин милион български домакинства, които използват централно отопление в сгради в режим на етажна собственост, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси за правото на потребителите да бъдат информирани.

Таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение в София са увеличени с до 40% от 1 юни. За промяната обаче абонатите разбрали едва след получаването на сметките си, твърди Мая Манолова от „Изправи се.БГ".

Най-голям е ръстът при самата „Топлофикация София" в ролята ѝ на топлинен счетоводител. Таксата за домакинствата с уреди за дялово разпределение се повишава с 39,7%, а за имотите с топломери – с 38,5%.

Сред останалите дружества увеличенията варират предимно между 9 и 14%. Значително по-висок ръст отчита „Холидей и Райзен" – 23,6% при уредите за дялово разпределение и 18,9% при топломерите. Единствено „Ен Про Консулт 07" не повишава таксите си, а при едната услуга дори е отчетено поевтиняване с 0,8%.