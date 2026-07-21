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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23258083 www.24chasa.bg

МВФ отпуска близо 690 млн. долара за Украйна

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Кристалина Георгиева

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) одобри отпускането на около 690 млн. долара за Украйна след приключване на поредния преглед на програмата за финансиране на страната, съобщи институцията, цитирана от Ройтерс и БТА.

С последното плащане общият размер на средствата, предоставени на Киев по програмата на МВФ, достига около 2,2 млрд. долара. Общата стойност на кредитната програма е 8,1 млрд. долара.

Прегледът беше важен тест за Украйна, която се опитва да запази икономическата си стабилност и да продължи реформите на фона на засилените руски атаки срещу критичната инфраструктура.

Според МВФ страната е успяла да запази макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки продължаващата война.

В същото време фондът предупреждава, че икономическите перспективи са се влошили заради ударите по инфраструктурата и последиците от конфликта в Близкия изток.

Според институцията изпълнението на програмата е било "като цяло задоволително". Всички количествени критерии и индикативни цели към края на март са били постигнати, но целта за нетните международни резерви към края на юни не е била изпълнена, отчасти заради отражението на войната в Близкия изток.

МВФ отбелязва още, че напредъкът по реформите се е забавил, като няколко структурни показателя са били изпълнени със закъснение или не са били постигнати. За да остане програмата в график, експертите на фонда и украинските власти са договорили актуализиран план за реформите, коригиращи мерки и допълнителни ангажименти в областта на икономическата политика.

Директорът на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че запазването на макроикономическата стабилност остава основен приоритет за Украйна и призова страната да следва предпазлива фискална и парична политика и да укрепва устойчивостта на финансовия сектор.

Кристалина Георгиева

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