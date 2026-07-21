Европейските борси откриха с повишения на индексите

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Предимно с повишения на индексите стартира днешната сесия на европейските фондови. Инвеститорите насочиха интереса си към акциите на технологичните и миннодобивните компании, предадоха Си Ен Би Си и БТА.

Във Франкфурт DAX добави 23,59 пункта до 24 870,28 пункта.

Парижкият CAC 40 се покачи със 7,57 пункта, или 0,09 процента.

В Лондон обаче FTSE 100 се понижи с 16,10 пункта, или 0,15 процента, до 10 508,66 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX Europe 600 нарасна с 1 пункт, или 0,16 процента, до 640,60 пункта.

Най-силен ръст отчетоха технологичните и миннодобивните компании, чиито индекси се повишиха с около 1,2 процента, докато книжата на медийните дружества поевтиняха с около 0,9 процента, посочваат анаализаторите.