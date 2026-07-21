Водещите азиатски индекси приключиха с ръстове, Nikkei 225 нарасна с над 3 на сто

Възходящо затвориха пазарите в Япония. Водещият японски индекс Nikkei 225 нарасна с над 3 на сто при днешната търговия след рязкото понижение в края на миналата седмица. Активни покупки на акции на компании от полупроводниковия сектор, които през последните дни бяха сред най-силно поевтинелите, подкрепили повишението, предава Киодо.

Индексът Nikkei 225 наддаде с 2091,07 пункта или 3,26 на сто до 66 232,19 пункта, докато по-широкият Topix прибави 95,74 пункта или 2,44 на сто до ниво 4014,95 пункта.

Вчера японските финансови пазари останаха затворени заради национален празник, припомня БТА.

Най-силен ръст отчетоха акциите на компаниите от миннодобивния сектор, производството на петрол и въглища, както и застрахователните дружества.

На валутния пазар щатският долар се търгуваше около средата на диапазона от 162 йени в Токио на фона на засилващото се напрежение между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди за ответни действия след смъртта на трима американски военнослужещи.

Южнокорейският технологичен индекс Kospi също се повиши, след като акциите на компаниите в секторите на изкуствения интелект и полупроводниците започнаха да се възстановяват от предишния спад, предизвикан от опасения, че акциите им са били надценени.

В Сеул индексът Kospi наддаде с 231,68 пункта или 3,56 на сто до 6747,95 пункта, допълва Си Ен Би Си.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 нарасна с 2 пункта или 0,02 на сто до 8 793,3 пункта. В Хонконг индексът Hang Seng е надолу с 10,76 пункта или 0,04 на сто до 25 132,29 пункта, а в континентален Китай водещият бенчмарк CSI300 наддаде със 140,91 пункта или 3,06 на сто до ниво 4793,23 пункта. Индексът в Шанхай Shanghai Composite също е нагоре с 68,09 пункта или 1,79 на сто до 3864,37 пункта.

Индийският индекс Nifty 50 изтри 51,45 пункта или 0,21 на сто до 24 187,05 пункта.

Американските основни борсови индекси приключиха на отрицателна територия търговията на Уолстрийт вчера, след като акциите на компаниите производители на чипове и други компании, възползвали се от бума на изкуствения интелект, възстановиха част от рязкото си поевтиняване през последните дни, посочва Асошиейтед прес.

Промишленият индекс Dow Jones е надолу с 307,16 пункта или 0,59 на сто до 51 839,26 пункта.

Широкообхватният S&P 500 изтри 14,41 пункта или 0,19 на сто до 7443,28 пункта, след като миналата седмица отчете първия си седмичен спад от три седмици насам и едва третия от края на март.

Технологичният Nasdaq се сви с 12,172 пункта или 0,05 на сто до 25 508,072 пункта.

Акциите на „Енвидиа" (Nvidia) поскъпнаха с 0,2 на сто, след като в петък бяха сред основните фактори за понижението на индекса S&P 500, докато тези на „Сандиск" (Sandisk) прибавиха 2,7 на сто към пазарната си капитализация, след като през миналата седмица загуби 29 на сто от стойността си.

Книжата на американския производител на чипове „Адвансд мaйкро дивайсисис" - Ей Ем Ди (Advanced Micro Devices - AMD) поскъпнаха с 1,6 на сто, след като компанията обяви разширяване на партньорството си с „Майкрософт" (Microsoft). Софтуерният гигант ще използва продуктите на Ей Ем Ди за разработки в областта на изкуствения интелект, включително новата цялостна изчислителна система „Хелиос" (Helios), която се очаква да бъде внедрена през втората половина на годината.

Акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, са под натиск от седмици заради опасения, че пазарните им оценки са достигнали прекалено високи нива след силното поскъпване, подхранвано от ентусиазма около технологията. Въпреки че секторът отчита милиарди долари приходи благодарение на силното търсене на чипове и центрове за данни за ИИ, инвеститорите се опасяват, че мащабните инвестиции може да се окажат трудно оправдани, ако изкуственият интелект не донесе очакваните печалби и ръст на производителността.

Пазарите очакват повече яснота с публикуването на тримесечните резултати на някои от най-големите инвеститори в сектора. Утре компанията майка на „Гугъл" - „Алфабет" (Alphabet) ще представи финансовите си резултати за второто тримесечие и ще даде актуална информация за развитието на своите проекти в областта на изкуствения интелект.

Като цяло компаниите са изправени пред натиск да отчетат силен ръст на печалбите, който да оправдае високите оценки на акциите им. Въпреки последните колебания при технологичните компании, основните борсови индекси остават близо до рекордните си стойности.

В същото време потребителските разходи в САЩ продължават да бъдат ограничавани от високата инфлация, за която допринасят и поскъпващите горива. Средната цена на галон (3,78 л) бензин в страната отново надхвърли 4 долара вследствие на повишението на цените на суровия петрол, показват изнесени вчера данни на Американската автомобилна асоциация (AAA).