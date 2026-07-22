Еврокомисарите недоволни от служебните електрически коли

Не могат да стигнат от Брюксел до Страсбург, без да заредят

Години наред европейските комисари настояват за бързо навлизане на електромобилите и спиране на колите с двигатели с вътрешно горене. Европейските чиновници вече берат плодовете на собствените си решения и със сигурност повечето от тях не са във възторг от това. Причината е, че те получиха електрически автомобили като служебни возила.

Според информация на Politico висшите чиновници вече са се отегчили от факта, че пътуванията им до Страсбург задължително включват спиране за презареждане на станции в Люксембург. Батериите на превозните средства просто не могат да се справят от един път с 440-километровия маршрут, започващ от Брюксел.

Тази принудителна почивка край пътя се превръща във все по-голям източник на раздразнение за част от най-близкия кръг на Урсула фон дер Лайен. Служители от офисите на трима комисари споделиха пред Politico, че екологичният автопарк на изпълнителната власт на ЕС изпитва сериозни затруднения да осъществи редовното си пътуване до Европейския парламент без прекъсване. Автомобилите, предоставени от Комисията за транспортиране на председателя Фон дер Лайен и нейните комисари по служебни задължения,

трябва да прекарат между 20 и 30 минути на зарядна станция край магистралата

Това прави и без това продължителното петчасово шофиране още по-изморително, потвърдиха служители от Брюксел.

Автопаркът включва и големи модели на BMW, които иначе са подходящи за пътуване на дълги разстояния без дозареждане. От комисията отказаха да кажат конкретните модели, които използват. Най-вероятно става въпрос за луксозния седан BMW i7, но е напълно възможно сред тях да е и големият SUV модел BMW iX. Това са автомобили, които в топ версиите си разполагат с батерии с капацитет над 100 kWh. Дори в базовите си модификации и двата модела по спецификация обещават пробег, който надвишава въпросните 440 километра. На магистралата обаче, както всички знаем, ситуацията е коренно различна.

Дори и големи електромобили трудно минават над 400 км с максимално разрешената скорост по магистрала.

Тези превозни средства са част от стремежа на комисията да направи собствената си дейност по-екологична - инициатива, стартирана през 2022 г. по време на първия мандат на Фон дер Лайен и препотвърдена през декември миналата година. Целта е до 2027 г. институцията

да разполага с автопарк от 128 коли с напълно нулеви емисии

Според говорител на комисията в момента около 80 процента от автопарка вече е електрифициран.

Въпросът за необходимостта от спиране за зареждане е бил официално повдигнат на заседание на колегията на комисарите по-рано тази година, след като един от тях открито се оплакал от неудобството на електрическите автомобили.

В отговор им било казано да обсъдят казуса с комисаря по бюджета Пьотр Серафин, който ръководи администрацията.

Единствената алтернатива на спирането за ток е да се кара с доста ниска скорост по магистралата, за да се пести зарядът на батерията.

“Но това не върши особена работа”, споделя служител, работещ за един от раздразнените комисари, който подобно на останалите източници в статията пожела да остане анонимен. При подобен икономичен стил на шофиране пътуването може да отнеме до седем часа, допълва друг служител.

Комисарите категорично

не желаят да пътуват до Страсбург с влак,

тъй като по време на движение се налага да провеждат деликатни и поверителни телефонни разговори, обяснява служител от кабинета на друг недоволен еврочиновник.

В същото време обаче те са крайно разочаровани, че им се налага да спират за презареждане, като понякога това се случва късно през нощта след дълги пленарни седмици, когато бързат да се приберат обратно в Брюксел.

Един от комисарите все пак е намерил начин да заобиколи проблема. Трима служители заявиха, че унгарският представител Оливер Вархели понякога пътува до Страсбург с ван заедно с екипа си, оставяйки служебната си електрическа кола в гаража. Офисът на Вархели не отговори на искането на Politico за коментар по темата.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма тези електрически проблеми на подчинените си. Автомобилът на лидера на комисията задължително трябва да бъде брониран от съображения за сигурност, пояснява един от служителите, като допълва, че към момента на пазара няма подходящ електрически модел в подобна тежко бронирана версия. BMW предлага своите сертифицирани бронирани лимузини, но те се задвижват единствено от традиционни двигатели с вътрешно горене.

Въпреки че комисията твърдо настояваше за постепенното прекратяване на продажбите на нови автомобили с конвенционални двигатели от 2035 г., автомобилната индустрия и нейните политически поддръжници постоянно изтъкват, че зарядната инфраструктура и купуваческите навици на хората изобщо не съответстват на този график. Самите потребители редовно посочват страха от недостатъчен пробег като основна причина да се въздържат от покупката на електромобил.