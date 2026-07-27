Визия за „Свят без дим“: Как БАТ България съчетава иновациите, науката и отговорните практики

На фона на активните дискусии в Европа за ревизия на правилата за тютюневите и никотиновите изделия, темите за иновациите, научния подход на база риска на отделните продукти и регулаторната и фискална предвидимост са сред най-актуалните за сектора. Как тези промени ще се отразят на България, как се развива пазарът на бездимните алтернативи и какви са очакванията към бъдещата европейска рамка? По тези въпроси разговаряме с Мила Маречкова, изпълнителен директор на БАТ България, и Кирил Георгиев, директор „Регулаторни въпроси“ в компанията, които коментират още глобалната стратегия на БАТ, ролята на научните данни, предизвикателствата пред сектора, борбата с незаконната търговия и отговорното корпоративно поведение.

- Как се развиват на нашия пазар последните тенденции по отношение на алтернативните продукти?

- България е пазар, който има цялостно развита балансирана регулаторна рамка, следваща добрите работещи практики в страните в ЕС, отразяваща диференцираността на иновативните бездимни продукти с потенциално намален риск* спрямо цигарите. Това е съществен елемент, който създава условия от една страна за предвидима бизнес среда, но и да продължим трансформацията на бизнеса си, от друга. В България например, предлагаме на пълнолетните потребители по-голям избор от пълна гама от мултикатегорийно портфолио от иновативни бездимни продукти, каквито са и никотиновите паучове, всички под утвърдени водещи световни брандове на БАТ.

Освен спазването на националните и европейските изисквания, прилагаме и допълнителни вътрешни международни стандарти за етично и отговорно поведение. За нас отговорното поведение означава не само стриктно спазване на законовите изисквания, но и гарантиране, че продуктите ни достигат единствено до пълнолетни потребители, които са направили своя информиран избор, но и последователни действия за намаляване на въздействието върху околната среда. Паралелно с това инвестираме значително в наука и технологии зад новите си алтернативни бездимни изделия, както и в развитието на екипа и в изграждането на работна среда, която насърчава професионалното израстване, многообразието, приобщаването и реализирането на потенциала на всеки служител.

Не на последно място, успяваме да съчетаваме водещите международни практики с местната експертиза на нашия екип, което е в основата на това да бъдем успешни в страната.

- Какви са глобалните амбиции на компанията по отношение на бездимните продукти?

- Дългосрочната ни амбиция е да се превърнем в компания, в чието портфолио водещи да са новите категории продукти. На глобално ниво целите на БАТ са ясни - да разшири пълнолетните потребители на своите бездимни продукти до 50 млн. до 2030 г., като към края на миналата година те са около 34.1 млн. в цял свят. Компанията се стреми да генерира и 50% от всичките си приходи от иновативните си продукти до 2035 г., като в момента този дял е около 18.2%. Вярваме, че бъдещето е именно в бездимните алтернативни продукти. Това, което забелязваме в България, е, че все повече пълнолетни потребители осъзнават различния рисков профил на тези продукти спрямо горимите стандартни цигари. Горди сме, че с всичко, което правим у нас, успяваме успешно да допринасяме за реализирането на глобалната стратегия на БАТ.

- Все по-често се говори за намаляване на вредата от тютюнопушенето? Каква е ролята на бездимните алтернативни продукти в това отношение?

- Новите продукти са в основата на стратегията на БАТ за създаване на A Better Tomorrow™ чрез визията ни за постигане на „Свят без дим“ (A Smokeless World). Мисията на компанията е да намали въздействието върху здравето на пълнолетните потребители, които по една или друга причина биха продължили да пушат, като им предложи преминаване към научнообосновани бездимни алтернативи с потенциално намален риск спрямо горимите цигари*.

За да покаже прогреса в своята трансформация, БАТ представи платформата Omni™. Тя обединява стотици независими научни изследвания, собствени проучвания върху иновациите на компанията и практически примери от цял свят в областта на намаляването на вредата от тютюнопушенето - като Швеция, която е на път да стане първата страна в света „без дим“. Освен това Omni™ предоставя и ключова информация за бездимните продукти и техния различен рисков профил спрямо цигарите. Като част от глобалната трансформация на БАТ, България се нареди сред първите държави в света, където представихме Omni™.

- Споменахте за т.нар. шведски модел по отношение на новите бездимни продукти? Разкажете малко повече.

- Швеция се разглежда като водещ пример за успешно намаляване на вредата от тютюнопушенето, тъй като пълнолетните потребители там са наясно с потенциално по-ниския рисков профил на тези продукти, като никотиновите паучове, в сравнение с цигарите*. Въпреки че страната има най-висока консумация на никотинови паучове на глава от населението в света, тя отчита и най-ниски нива на заболявания, свързани с тютюнопушенето. Благодарение на политиките и регулациите си към новите продукти, включително никотиновите паучове, Швеция е близо до това да стане първата държава без тютюнев дим, като нивото на пушене сред пълнолетните е малко над 5% към момента. Не случайно Швеция е част от добрите работещи примери, обхванати от Omni™.

- Какво стои в основата на успеха на „БАТ България“?

- За мен устойчивият успех се гради върху ясна и дългосрочна визия, силно портфолио, отговорно и етично поведение, и ценности, които се следват последователно. Но най-голямото предимство на БАТ винаги са били хората. Вярвам, че именно те са двигателят на промяната и причината компанията да се развива успешно. Екипът на БАТ България не само реализира амбициозните си цели на пазара у нас, но и има важен принос към трансформацията и изпълнението на глобалната стратегия на БАТ.

*Въз основа на съвкупността от наличните научни доказателства и данни, и при условие на пълно преминаване от употребата на цигари към алтернативни продукти. Тези продукти не са безрискови и предизвикват зависимост.

Кирил Георгиев – директор регулаторни въпроси, БАТ България

- Какви са ключовите предизвикателства при преминаването от традиционни към иновативни бездимни продукти?

- Преходът към иновативни бездимни продукти е свързан както с технологична трансформация, така и с развитието на регулаторната среда, базирана на различния рисков профил при различните продукти. Тъй като нашият сектор е сред най-строго регулираните, от съществено значение са цялостният ангажимент към спазване на нормативните изисквания, които същевременно насърчават иновациите. В тази връзка, за да стимулираме иновациите и да отговорим на очакванията на пълнолетните потребители, подкрепяме и разчитаме на умерена и предвидима регулаторна и фискална рамка, съобразена с риска на отделните категории на базата на надеждни научни доказателства относно продуктите с потенциално намален риск*. Това забелязваме и у нас, което е добър пример за следването на работещите практики на пазарите в ЕС.

Затова вярваме в открития диалог между индустрията, институциите и експертната общност. Последователните и предвидими политики са от съществено значение, както за развитието на иновациите, така и за постигането на целите в областта на общественото здраве. В тази връзка, очакваме предстоящите промени в европейската регулаторна рамка, включително ревизирането на Акцизната директива и Директивата за тютюневите изделия, да бъдат основани на научните доказателства за нивото на риск и на принципа за пропорционално регулиране на различните продуктови категории.

- Как гледате на планираното ускоряване на акцизния календар на тютюневите и свързаните изделия, заложено в бюджета за 2026?

- С оглед на целия контекст в изготвянето на фискалната рамка на страната за тази година и напредналите дискусии на ниво ЕС за ревизиране на Акцизната директива с очаквано значително увеличаване на минималните нива, намираме този подход на правителството за логичен и отговорен. Забелязваме, че ускоряването е плавно – изтегляне на една стъпка напред във времето, но в рамките на параметрите на действащия календар т.е. предвидимостта се запазва. Все пак не трябва да забравяме, че страната ни е с най-ниските акцизни нива в страните в ЕС, и прагматичното е да се доближаваме плавно към дискутираните в момента минимални увеличени нива в ревизията на Акцизната директива. По този начин ще се избегне рискът от шоково увеличение, което неминуемо би довело до ръст на нелегалната търговия.

- Запазват ли се ниските нива на незаконната търговия с цигари?

- Да, нелегалната търговия с цигари в България е намаляла значително – от двуцифрени стойности в предходни години до рекордно ниски нива от около 2–3%. Независимо проучване на „Нилсен“, базирано на метода на празните опаковки и организирано от четирите компании в „Инициативата срещу незаконната търговия“, част от която е и БАТ България, потвърждава тези ниски нива и към края на 2025 г. Това постижение е резултат от съвместните усилия и координация между институциите, правоохранителните органи и индустрията. Очакваме сътрудничеството да продължи и занапред с цел ефективен контрол на вътрешните и външните граници.

- Какво следва да се прави относно ефективно ограничаване на достъпа до тютюневи и никотинови продукти от лица под 18 години?

- Следва да се продължи упражняването на постоянен контрол и прилагането на законодателството, за да се гарантира спазването на забраната за достъп до всякакви никотинови изделия на лица под 18 години. В тази насока компанията ни ежегодно работи с хиляди търговци в страната, като провежда корпоративни инициативи за превенция и прилагане на законовите изисквания в търговските обекти. Успоредно с това, от съществено значение е да се поддържа ефективен контрол върху незаконните и високорискови продукти.

- Провеждате различни инициативи в страната, които биват отличавани като добри практики за отговорно поведение. Разкажете ни за тях.

- За нас най-важният показател за успеха на една инициатива е реалното ѝ въздействие. Затова се радваме, когато усилията ни достигат до повече хора и получават признание от професионалната общност, организации и партньори.

Една от инициативите, с които се гордеем, и която беше високо оценена, е представянето на глобалната научна платформа Omni™, която събира на едно място независими научни изследвания, данни и експертна информация, свързани с намаляването на вредата от тютюнопушенето и ролята на бездимните алтернативи. Вярваме, че достъпът до прозрачна и научнообоснована информация е от ключово значение за информирания обществен дебат.

Също толкова важен за нас е начинът, по който изграждаме работната среда. Последователно инвестираме в създаването на култура, в която всеки се чувства уважаван, приет и има възможност да разгърне потенциала си. Това е неразделна част от ценностите на БАТ и от начина, по който развиваме екипа си. По време на Европейския месец на многообразието получихме признание за нашия постоянен ангажимент за насърчаване на културата на работното място, която отразява една от основните ни ценности – да бъдем „напълно приобщаващи“.

Продължаваме и с кампанията „Никой не видя“, чрез която насочваме общественото внимание към проблема с неправомерното изхвърляне на дребните отпадъци в градската среда и насърчаваме по-отговорно отношение към тяхното изхвърляне на обозначените за целта места и тези за общ битов отпадък. Вярваме, че устойчивата промяна започва с малките ежедневни действия и със споделената отговорност към средата, в която живеем.

*Въз основа на съвкупността от наличните научни доказателства и данни, и при условие на пълно преминаване от употребата на цигари към алтернативни продукти. Тези продукти не са безрискови и предизвикват зависимост.