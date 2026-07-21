Христо Ковачки пред "Тайм": От въглища до водород - как технологии и изкуствен интелект променят енергетиката

Преходът нисковъглеродната енергетика няма да стане чрез замяната на една технология с друга, а чрез съчетаването на природен газ, възобновяеми източници, батерии, биомаса, водород и все по-широкото използване на дигитални технологии. Това е една от основните тези на предприемача Христо Ковачки, представени в публикация за престижното списание "Тайм", посветена на трансформацията на българската енергетика.

Ковачки разглежда изкуствения интелект като един от инструментите, които могат сериозно да променят начина, по който се произвежда, търгува и проследява електроенергията. Според него технологиите вече позволяват да се установява не само колко електроенергия е произведена, но и от какъв източник идва тя, какви суровини са използвани и какъв път е изминала до крайния потребител.

„Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт", казва Ковачки. Тази възможност става все по-важна с увеличаването на дела на възобновяемата енергия и с изискванията на бизнеса и инвеститорите да знаят какъв е произходът на електроенергията, която потребяват.

От въглищна централа към енергиен комплекс

Като пример за технологичната трансформация Ковачки посочва ТЕЦ „Бобов дол". Централата, която десетилетия наред е свързвана предимно с въглищното производство, постепенно трябва да се превърне в диверсифициран енергиен комплекс, в който да се комбинират различни източници и технологии.

Първите стъпки започват още през 2018 г., когато част от въглищата са заменени с биомаса. Според представените данни това е позволило използването на въглища да бъде намалено с около 20%. Осем години по-късно подобен подход започва да се прилага и в най-голямата държавна въглищна централа - ТЕЦ „Марица изток 2", където през 2026 г. започна експериментално използване на биомаса.

Но промяната в „Бобов дол" не се ограничава само до промяна на горивната смес. Една от големите инвестиции е соларен парк с пикова мощност около 100 мегавата. За него се използват терени, свързани с досегашната индустриална дейност на района, включително площи на бивше шламохранилище. Така част от инфраструктурата на въглищната енергетика постепенно получава ново предназначение. Паралелно се работи по инсталация за преработка на биомаса и производство на висококалоричен биогаз. Предвидената електрическа мощност е 6,9 мегавата.

Батериите стават задължителна част от новата енергетика

Друг съществен елемент от трансформацията са системите за съхранение на електроенергия, посочва Ковачки. Причината е проста - производството от слънце и вятър не може да бъде управлявано по същия начин като това от традиционните електроцентрали. Когато има силно слънце и производството е високо, електроенергията може да бъде съхранена. След това тя се връща в мрежата в часовете, когато потреблението расте или производството на ВЕИ намалява.

В „Бобов дол" е разработен проект за батерийни мощности с капацитет до 160 мегаватчаса. Това е още една стъпка към модел, при който на една площадка работят едновременно традиционни мощности, ВЕИ и системи за съхранение.

Природният газ като преход между въглищата и новите технологии

В концепцията на Ковачки природният газ остава важна част от енергийния преход. Според него достигането до въглеродна неутралност ще отнеме десетилетия и през този период са необходими мощности, които могат да произвеждат електроенергия независимо от метеорологичните условия.

За ТЕЦ „Бобов дол" е изградена около 2-километрова връзка с националната газопреносна система. Това дава възможност централата да получава не само тръбен природен газ, но в перспектива и втечнен природен газ, който достига до региона през терминалите в Гърция.

В този контекст важно значение има и развитието на Вертикалния газов коридор. Той трябва да увеличи възможностите за пренос на газ от юг към север и да даде на държавите от Централна и Източна Европа по-голям достъп до алтернативни доставки. След руската инвазия в Украйна и последвалата промяна на газовите потоци в Европа подобна инфраструктура получи и значително по-голямо геополитическо значение.

Следващата стъпка е водородът

По-дългосрочните планове предвиждат и изграждане на електроцентрала с комбиниран цикъл с мощност около 200 мегавата. Разглежданият вариант включва газови турбини, които в бъдеще да могат да използват и водород, както и парна турбина. Ковачки посочва като технологични партньори, с които се проучват различни решения, американската GE и финландската Wartsila.

Идеята е водородът да може да бъде произвеждан на самата площадка чрез електролиза, като за процеса се използва електроенергия от възобновяеми източници. При такъв модел соларният парк няма да бъде просто отделен производител на електроенергия, а част от по-голяма система.

Когато производството от слънцето е високо, част от електроенергията може да бъде съхранявана в батерии, а друга - използвана за производство на водород. По-късно този водород може да се използва отново за производство на енергия.

Газовите двигатели променят и топлофикациите

Ковачки поставя акцент и върху навлизането на високоефективни газови двигатели в българската енергетика. Технологията вече се използва в редица топлофикационни предприятия, тъй като позволява едновременно производство на електрическа и топлинна енергия с по-висока ефективност.

По данни, представени в публикацията, над 300 мегавата мощности с газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в различни централи. Ковачки има участие и при реализацията на голяма газова турбина на General Electric в топлофикационната централа в Плевен, където природният газ заменя използвания преди това мазут. Тази технология е част от по-широката промяна при топлофикациите, които търсят начин едновременно да намалят емисиите и да запазят възможността си да произвеждат топлинна и електрическа енергия.

Енергията може да привлече и нова индустрия

Трансформацията на „Бобов дол" има и друга цел - около енергийната инфраструктура да бъде създадена база за ново индустриално развитие. Плановете включват индустриален парк, който да привлича предприятия с голяма нужда от електрическа и топлинна енергия. Сред потенциалните потребители са и центровете за данни. Те се превръщат във все по-голям консуматор на електроенергия заради бързото развитие на облачните услуги и особено на изкуствения интелект.

„Центровете за данни са много енергоемки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център", казва Ковачки.

За Кюстендилска област подобна промяна би имала значение далеч отвъд самата централа. Районът в продължение на десетилетия е силно зависим от въгледобива и тежката индустрия. Затова постепенното оттегляне от въглищата поставя не само енергиен, но и икономически и социален въпрос - какво ще замени досегашните работни места и предприятия.

Големият въпрос как ще изглежда преходът

Трансформацията на ТЕЦ „Бобов дол" всъщност поставя и по-големия въпрос пред цялата българска енергетика. Страната трябва да намалява въглеродните емисии, но едновременно с това има нужда от достатъчно електроенергия във всеки момент от денонощието и при всякакви климатични условия. Затова според представената от Ковачки концепция новата енергийна система няма да се основава само на един източник.

В нея ще трябва да работят заедно възобновяеми мощности, батерии, природен газ, биомаса, високоефективна когенерация, а в перспектива и водород. Към тях се добавя и дигитализацията. Изкуственият интелект може да управлява все по-сложната комбинация от производство, съхранение и потребление, но и да даде нещо, което става все по-ценно за бизнеса - възможността да се знае точно откъде идва използваната електроенергия.

Така предизвикателството пред енергийния преход вече не е просто как въглищата да бъдат заменени. То е как върху съществуващата инфраструктура да бъде изградена нова, по-гъвкава система, която едновременно да осигурява сигурност, по-ниски емисии и конкурентна цена на енергията.