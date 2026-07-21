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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23259067 www.24chasa.bg

Китайски автомобилни компании ще сглобяват колите си в Казахстан

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Казахстан Снимка: Pixabay

Няколко китайски автомобилни производители ще прехвърлят производството си в Казахстан. Страната планира до 2028 г. да реализира нови проекти за разширяване на производството на леки и лекотоварни автомобили. Новината е от  Министерството на промишлеността и строителството, цитирано от агенция Казинформ и БТА.

Страната възнамерява да локализира производството на автомобилите на три китайски марки.

От четвъртото тримесечие на тази година компанията "Хюндай Транс Ауто" планира да произвежда по 500 лекотоварни автомобила "Волво" годишно. Освен това две други китайски компании изпълняват проект за производство на електрически влекачи.

Министерството отбеляза, че съответните споразумения са подписани по време на държавното посещение на президента Касъм-Жомарт Токаев в Китай.

Казахстан планира също да изгради мрежа от високоскоростни зарядни станции за електромобили в сътрудничество с китайски производител.

В момента в страната работят 11 предприятия, които произвеждат автомобили, автобуси, товарни и специализирани превозни средства.

По-рано беше съобщено, че през периода януари-март 2026 г. Казахстан е произвел над 42 000 леки автомобила, 1300 камиона и 1100 трактора.

Казахстан Снимка: Pixabay

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