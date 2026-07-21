Общинските съветници в Самоков подкрепиха новия лифт на Мальовица, за да има туризъм и работа за хората

Развитието на Мальовица трябва да продължи, защото от него зависят туризмът, работните места и десетки малки семейни бизнеси в района. Това заявяват общински съветници в Самоков в декларация в подкрепа на проекта за нов четириседалков лифт в курорта.

Документът идва на фона на продължаващия повече от месец спор между държавните контролни органи и инвеститора за модернизацията на стария влек. На 15 юни строителството беше спряно със заповед, след като ДНСК обяви, че е установила отклонения от одобрения инвестиционен проект. Според строителния контрол старите съоръжения и фундаменти са били премахнати, докато инвеститорът твърди, че това е част от необходимата модернизация и че дейностите се извършват законосъобразно.

Сега местната власт застава зад продължаването на развитието на курорта. „През последните години всички станахме свидетели как място, което дълго време беше символ на занемарена инфраструктура и неизползван потенциал, постепенно започна да възстановява живота си", се казва в декларацията. Съветниците посочват възстановяването на съществуващи съоръжения, изграждането на пространства за спорт и отдих и организирането на състезания, детски лагери и други инициативи, които привличат повече посетители в района.

Според тях развитието на Мальовица вече има значение не само за самия курорт, а за икономиката на цялата община. Повече туристи означават повече клиенти за семейните хотели, къщите за гости, ресторантите, местните производители и транспортните фирми в Говедарци, Самоков и останалите населени места в района, посочват авторите на декларацията. „Възстановяването на ски съоръженията и спортната инфраструктура дава възможност на българските деца да спортуват, а на младите хора - да останат и да се реализират в района", пише още в документа.

Старият влек трябва да стане четириседалков лифт

Проектът предвижда съществуващият влек да бъде заменен с четириседалков лифт. Според инвестиционния проект съоръжението ще бъде с хоризонтална дължина 621 метра и дължина по наклона 676 метра. На сайта на община Самоков е публикувано разрешение за строеж №68 от 28 април 2026 г. за „модернизация и реконструкция на съществуващ влек в седалков лифт". В документа е записано, че възложител е „Ви Ай Хънтинг" ООД.

По данни на инвеститора новият лифт трябва да има 57 седалки и капацитет от 1520 души на час при 900 души на час за стария влек. Пътуването в едната посока трябва да отнема около 4 минути и 20 секунди. Трасето според проекта остава в рамките на съществуващата просека. РДНСК-Софийска област обаче спря а работата.

Местните настояват да не ке спира развитието на района

Напрежението около проекта предизвика реакция и сред жители на населените места около Мальовица. Жители на Говедарци и други села заявиха още през юни готовност за протести и блокада, ако проектът бъде окончателно спрян. Според тях през последните години туризмът се е превърнал във все по-важен поминък за района.

Тази позиция вече намира подкрепа и в декларацията на общинските съветници. В нея изрично се подчертава, че подкрепата за инвестициите в Мальовица не означава подкрепа за безконтролно строителство. „Ние не подкрепяме безконтролното застрояване. Подкрепяме устойчивото развитие, което съхранява природата и по едно и също време с това възражда една емблематична за България планинска и спортна дестинация", се посочва в документа.

Общинските съветници призовават държавните институции при решаването на казуса да отчитат не само административните процедури, но и значението на курорта за местните хора, икономиката и спорта. „България има потребност от повече възобновени планински центрове, повече възможности за спорт и туризъм и повече инвестиции, които създават обществена полза", завършва декларацията. Посланието на местната власт е категорично - Мальовица трябва да продължи да се развива, като едновременно с това бъдат спазени всички законови изисквания към проекта.