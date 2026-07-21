България е с най-голям бюджетен дефицит в ЕС и еврозоната през първото тримесечие

С 7.6 на сто бюджетен дефицит към БВП през първото тримесечие на годината България оглавява класацията за най-голям дефицит в хазната в Европейския съюз и еврозоната. В негативния топ 4 са още Унгария (минус 6,6 на сто), Пошла (минус 5,9 на сто) и Франция (минус 5,1 на сто). Това сочат оповестени днес данни на Евростат, публикувани на сайта на статистическата агенция.

По този начин бюджетният дефицит на страната ни се нарежда на първо място в ЕС като дял от БВП за съответния период.

Промяната на показателя за страната ни спрямо предходното тримесечие е влошаване с 5,1 процентни пункта, което е и най-голямото негативно изменение сред страните, обхванати от статистиката.

През първото тримесечие съотношението на сезонно коригирания дефицит на консолидирания държавен бюджет към БВП възлиза на 3,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС, отчита Евростат.

През периода януари-март съотношението на дефицита на еврозоната и на ЕС към БВП е намалял от съответно 3,2 на сто и 3,4 на сто, регистрирани през четвъртото тримесечие на 2025 г.

През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в еврозоната са 47,1 на сто от БВП спрямо 47,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., главно заради по-малкото увеличение на сезонно коригираните приходи в номинално изражение с около 1 милиард евро, което е компенсирано от увеличение на номиналния БВП.

Общите правителствени разходи в еврозоната са 50,2 на сто от БВП, спад в съотношението спрямо 50,4 на сто през предходното тримесечие. Причината - понижение в сезонно коригираните общи правителствени разходи с около 1 милиард евро, както и повишение на БВП, посочва БТА.

През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в ЕС са 46,6 на сто от БВП спрямо 46,7 на сто през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 9 милиарда евро спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.

Общите държавни разходи в ЕС са 49,8 на сто от БВП, което е спад спрямо 50,1 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са се понижили с около 2 милиарда евро спрямо предходното тримесечие.