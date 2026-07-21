Държавата не може да продава "Лукойл"

Държавата чрез особеният търговски управител на групата „Лукойл" в България няма да може да продава акции и дялове на дружествата, да упражнява вместо собствениците правото им на глас или да се разпорежда с имущество извън обичайната дейност след разрешение от правителството.

Решенията за назначаването и действията на особения управител вече няма да бъдат извадени и от съдебен контрол. Това следва от решение на Конституционния съд от 21 юли 2026 г., с което се отменят текстове от закоа за горивата. Делото бе образувано по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание.

То е свързано със законовите промени, направени в края на 2025 г. след американските санкции срещу руската петролна компания „Лукойл", които дадоха на държавата възможност за много по-сериозна намеса в управлението и собствеността на петролни компании.

След назначаването на особен търговски управител собствениците и акционерите губеха правото си на глас и възможността да се разпореждат с акции или дялове. Уприветлят получи и възможност да сменя органите на управление и при определени условия да извършва сделки с акции или дялове. Купувачът и съществените условия по подобна сделка трябваше да бъдат одобрени от Министерския съвет.

Отпада и текстът, който позволяваше на особения управител след предварително одобрение от Министерския съвет да се разпорежда или да отчуждава имущество и да поема финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност. Остава ограничението, според което той може да се разпорежда с имущество само когато това е част от нормалната дейност на компанията.

Другата съществена промяна след решението на КС е връщането на съдебния контрол върху административни актове, издадени при назначаването и работата на особения търговски управител, договорите и вписванията в Търговския регистър. Според съда така дружеството и неговите собственици практически са били лишени от всякакъв механизъм за защита при много сериозна намеса на държавата в правото им на собственост и в управлението на бизнеса.

В момента особен търговски управител на дружествата на „Лукойл" в България е Евгени Симеонов. Той беше определен от правителството на 3 юни 2026 г. на мястото на Румен Спецов. Решението на Конституционния съд не премахва института на особения управител и не означава автоматично, че той престава да изпълнява функциите си. След влизането му в сила обаче отменените текстове от закона няма да могат да се прилагат. Решението не започва да действа още от 21 юли. То трябва да бъде обнародвано в „Държавен вестник" в срок до 15 дни и влиза в сила три дни след това.